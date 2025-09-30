Игорь Артамонов:

«

Принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки участников СВО, которое прошло под председательством помощника Президента России, секретаря Госсовета Алексея Дюмина.

Сейчас перед страной стоит важная задача – создать единый стандарт помощи защитникам. Чтобы каждый ветеран и его семья получали чёткую, понятную и оперативную поддержку.

Поделился нашим опытом. Рассказал о системе сопровождения, которая начинается с первого дня службы и продолжается после возвращения бойца домой. Особая роль здесь у цифровой платформы «Забота». Это единое окно для решения любых вопросов: от образования и медицины до ЖКХ и юридической помощи. Причём работаем круглосуточно.

Отдельного внимания заслуживает трудоустройство и переобучение ветеранов. Наши семейные кураторы заранее выясняют планы бойца – какое у него образование, сохранилось ли рабочее место, хочет он освоить новую профессию или открыть бизнес. К моменту возвращения человека у нас уже готова индивидуальная программа адаптации и банк вакансий.

Для реабилитации создали все условия в центре «Сосновый бор». Современное оснащение, опытные специалисты, комфортная атмосфера. А главное, лечение и восстановление рядом с домом и семьёй.

Надеюсь, что наши разработки и проекты будут интересны и полезны стране, её защитникам. Уверен, объединив лучшие практики регионов, мы создадим по-настоящему эффективную систему заботы о наших героях»