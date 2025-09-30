Игорь Артамонов:

«

Сейчас самое время, друзья, – пойти и привиться от гриппа. Почти 260 тысяч жителей Липецкой области уже это сделали. В их числе 94 699 детей и больше тысячи беременных женщин.

Наши врачи советуют не откладывать вакцинацию до начала сезонного подъёма заболеваемости. Для формирования устойчивого иммунитета требуется время – около 2-3 недель.

В поликлиниках региона достаточно вакцины. Препараты адаптированы к тем штаммам вируса, которые будут циркулировать в этом сезоне. Даже если вы заболеете гриппом – прививка убережёт от осложнений, а они бывают тяжелейшими.

Вакцинация – простой и надёжный способ позаботиться о здоровье в сезон простудных заболеваний. Берегите себя и не болейте.»