Глава МЧС России Александр Куренков с рабочей поездкой посетил Липецкую область. Губернатор Игорь Артамонов представил передовые региональные проекты в сфере безопасности жителей, в том числе систему видеоаналитики и оповещение через домофоны.

В регионе на сегодняшний день установлено 22 тысячи камер видеонаблюдения, из которых 5,5 тысячи оснащены интеллектуальной видеоаналитикой. Эффективность системы подтверждается статистикой: записи с этих камер помогают раскрывать 68% правонарушений.

В одном из густонаселённых районов Липецка продемонстрировали интеграцию домофонных систем в региональную систему оповещения. Теперь жильцы могут напрямую связаться с оператором через кнопку вызова у подъезда. Оператор видит местоположение и видео с камеры, что значительно упрощает процесс коммуникации. Благодаря этой функции удалось спасти жизнь: прошлой зимой благодаря оперативной работе оператора была найдена и спасена женщина с потерей памяти, которая заблудилась.

Кроме того, домофонные трубки внутри квартир используются для трансляции экстренных сообщений о различных уровнях воздушной опасности. В случае пожара система автоматически оповестит жителей конкретного дома или подъезда и даст чёткие инструкции по эвакуации.

«Мы стараемся использовать все возможные инструменты для повышения безопасности жителей. Современные технологии в этом очень помогают. Интеграция различных систем в единый контур позволяет действовать на опережение и максимально эффективно реагировать на любые угрозы. Мы готовы делиться этими разработками. Безопасность людей – общая задача, и инновации позволяют решать её на качественно новом уровне», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.