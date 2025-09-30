В Тербунском районе Липецкой области прошел IV сельский полумарафон «Тербунский рубеж». Более 2000 участников разных возрастов преодолели свои дистанции: 200 м, 500 м, 3 км, 10 км, 21,1 км. Каждый финишировавший получил памятную медаль и лонгслив с символикой забега.

Полумарафон в Тербунах был посвящён защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны. В июле 1942 года здесь произошло одно из крупнейших танковых сражений, известное как «малая Прохоровка». Зимой 1942–1943 годов войска Брянского и Воронежского фронтов начали контрнаступление из этого района, чтобы окончательно разгромить группировку немецко-фашистских войск, прорвавшихся к Воронежу.

Максим Петровский завоевал первое место на дистанции 10 км среди мужчин, а среди женщин победу одержала Татьяна Огнерубова. В забеге на 21,1 км среди мужчин первым финишировал Игорь Михальчук, а Светлана Черных стала первой среди женщин. Дмитрий Губерниев был ведущим комментатором на полумарафоне.

«Мы будем всегда помнить героическую историю нашей страны, беречь ее для детей и внуков, передавать из поколения в поколение, воспитывать на примерах самоотверженности и мужества нашу молодежь», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.