Липецкий областной Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства подвёл итоги третьего отбора дизайнеров и мастеров в проект «АртПодиум». Пространство, расположенное в ТРЦ «Европа» на улице Советской в Липецке, пополнилось тремя новыми участниками – брендами MAGNÓLIA, I.OLA и кожевенной мастерской Анастасии Логушевой.

Бренд MAGNÓLIA представляет украшения ручной работы из натуральных камней, нержавеющей стали и медицинского сплава с посеребрением. Каждое изделие создаётся вручную с использованием особых техник. Мастерская Анастасии Логушевой специализируется на аксессуарах из натуральной кожи: холдерах, чехлах, ежедневниках и других изделиях в благородных винтажных оттенках, что достигается благодаря особой обработке. Бренд I.OLA под руководством Ирины Шомполовой представляет женскую одежду, сочетающую лаконичность, комфорт и актуальные тенденции.

В «АртПодиум» вошли 26 липецких дизайнеров. Здесь можно увидеть их коллекции, проводятся показы, презентации, встречи со стилистами и обучающие мероприятия. «Мода является одним из самых востребованных направлений креативных индустрий в Липецкой области. Поддержка малого бизнеса способствует увеличению продаж и развитию этого направления», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.