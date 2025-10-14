Специалисты из Липецкой области завершили капитальный ремонт кровли котельной при школе №2 в посёлке Володарское ДНР. В ходе работ была полностью обновлена стропильная система и уложено новое покрытие из профнастила. Напомним, что новое отопительное оборудование — газовые котлы — было установлено здесь ещё в 2022 году.

Благодаря этому учебное заведение теперь полностью соответствует всем современным нормативам. Как отметили в министерстве строительства региона, теперь дети могут учиться в комфортных условиях не только летом, но и в холодное время года.

В рамках обширной программы модернизации школы, липецкие строители в 2023 году обновили самый старый корпус, возведенный в 1957 году. Следует подчеркнуть, что капитальный ремонт этого здания проводился впервые. Теперь в современных классах обучаются более 200 школьников с 5 по 11 классы. В этом же году строители привели в порядок корпус-пристройку, построенный в 1978 году, предназначенный для начальных классов, а также провели благоустройство территории вокруг школы.

«Поддержка жителей ДНР — это наша общая, важная задача. Системная работа, которую мы ведём вместе со строителями Липецкой области, — это не разовые акции, а вклад в будущее. Обеспечить детям комфортные, современные условия для учёбы — значит дать им уверенность в завтрашнем дне, возможность расти, развиваться там, где они родились», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.