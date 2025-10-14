Жители Липецкой области могут получить Национальную премию «Наш вклад» сезона 2025–2026. Этот сезон станет юбилейным для проекта, который начинался в 2021 году и за пять лет вырос до статусной национальной премии. Представить свои проекты на соискание награды смогут госкорпорации и госкомпании, крупный, средний и малый бизнес, а также некоммерческие организации (НКО), чья социальная и благотворительная деятельность соответствует целям и задачам национальных проектов России. Подать заявку можно до 30 ноября 2025 года на официальном сайте премии нашвклад.рф.

Национальная премия «Наш вклад» — механизм публичного признания вклада бизнеса и НКО в достижение целей и задач национальных проектов. Заявки оцениваются по следующим критериям: соответствие целям и задачам национальных и федеральных проектов, признание экспертов (наличие отраслевых/индустриальных премий), вхождение в ESG-индекс РСПП «Вектор устойчивого развития» и позитивный социально-экономический эффект, оказываемый программой в регионе (по оценке глав субъектов РФ).

За четыре сезона количество участников премии значительно увеличилось. В первом сезоне их было 71 организация, а в четвёртом — уже 252. Общее число поданных заявок также выросло в три раза и достигло 759 в сезоне 2024–2025.

География премии расширилась с третьего сезона. Если в первом сезоне она охватывала 82 региона, то к четвёртому сезону её участниками стали все 89 субъектов Российской Федерации.

«Эта премия помогает оценить и масштабировать лучшие социальные и благотворительные практики. Уверен, что в юбилейном сезоне наши предприятия и НКО вновь продемонстрируют высочайший уровень ответственности и внесут весомый вклад в достижение национальных целей развития», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.