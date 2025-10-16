Нежинские гусары вновь прошли маршем по Ельцу

Александр МАЗУРИН



В Ельце прошел событийный межрегиональный фестиваль реконструкции «В гостях у нежинских гусар», посвященный формированию знаменитого кавалерийского соединения 16 сентября 1896 года. Именно эту дату принято считать началом истории 18-го драгунского, а затем гусарского Нежинского полка, квартировавшего в нашем городе.



Верные стражи

Святой Руси



Нежинцы появились в Ельце 129 лет назад как 52-й драгунский полк, составленный из разных эскадронов других полков, под командованием полковника Владислава Топчевского. Они оказывали значительное влияние на экономическую и культурную жизнь города, а его духовой оркестр признавался лучшим в Ельце и часто выступал на городских праздниках.

Гусары называли себя «верными стражами Святой Руси» и не раз подтверждали это звание в битвах на русско-турецкой и русско-японской вой­нах, а также на полях Первой мировой. Например, наши земляки отличились в одной из крупнейших операций той войны — Брусиловском прорыве.

Кстати сказать, в 18-м Нежинском полку служил будущий маршал, а затем и президент Финляндии Карл Густав Маннергейм. В начале своей военной карьеры он оставался подданным Российской империи вплоть до объявления независимости Финляндии в 1917 году. Увы, барон запятнал себя сотрудничеством с фашистами в годы Второй мировой.



Почтили память солдат



Но вернемся к фестивалю. Он начался на Красной площади. Даже пасмурная погода и небольшой дождь не смогли испортить общего настроения и восторга от яркого праздника у жителей и гостей города.

Ведущие рассказали об истории Нежинского полка, войнах и походах, в которых участвовали драгуны и гусары. После чего на площадь в конном строю въехали всадники в мундирах нежинских гусар и продемонстрировали свое кавалерийское мастерство. В конце представления собравшиеся почтили минутой молчания память всех защитников нашей Родины — от времен нашествия Тамерлана до специальной военной операции на Украине. Церемония завершилась возложением цветов к стеле «Елец — город воинской славы».

Затем участники реконструкции построились для церемониального марша. Барабанщицы и духовой оркестр задавали темп и повышали общий настрой. За ними шагали знаменосцы с символикой полка и гусарская кавалерия. Колонна проследовала до городского парка.



Полковая история



Гости фестиваля смогли перенестись во времени — от Отечественной войны 1812 года до Первой мировой, познакомиться с подвигами драгун и гусар, увидеть мастерство фланкировки (искусство владения шашкой), примерить исторические костюмы и даже заглянуть в полевой лазарет дореволюционной медслужбы.

Реконструкторы в форме гусар рассказывали гостям об истории полка, походах, традициях, пели военные песни и читали стихи, сочиненные офицерами 18-го Нежинского полка. На главной сцене городского парка с приветственными словами выступили начальник муниципального управления культуры К. Н. Матюхин, учредитель Елецкого конно-спортивного клуба «Кристалл», идейный вдохновитель фестиваля Д. С. Егоров и председатель правления военно-патриотического клуба «Орел» из одноименного города А. Н. Должинский.

Открывая праздник, К. Н. Матюхин сказал: «Рад приветствовать ельчан и гостей города! Сохранение истории нашего государства, традиции доблестного служения Отчизне — важные задачи на сегодняшний день. Хочу выразить благодарность вдохновителю Дмитрию Егорову за то, что он рассказывает о Нежинском гусарском полке, который квартировал на территории Ельца. Спасибо всем участникам, приехавшим из других регионов. Желаю хорошего дня и прекрасного настроения», — подчеркнул Константин Николаевич.



Приобщились к традициям



Об истории гусар, и в частности Нежинского полка, рассказал Дмитрий Сергеевич Егоров, организатор фестиваля. В России на воинской службе гусары впервые появились при царе Михаиле Федоровиче. Они отличались отчаянной храбростью, задором, находчивостью и героизмом.

От слов устроители праздника перешли к делу и продемонстрировали зрителям виртуозное владение холодным оружием — фланкировку. С давних пор за гусарами закрепился образ интеллектуальной элиты своего времени. Среди них имелось немало знаменитых поэтов, художников и музыкантов. Воспитанники детской школы искусств им. Л. С. Соколовой представили литературно-музыкальный спектакль «Душа гусар еще жива».

В течение всего дня работали интерактивные площадки, где гости могли ознакомиться с формой, вооружением, бытовыми предметами гусар, увидеть мастер-классы по изготовлению настоящих подков.



И спектакль, и награждение



Гостям праздника также представили музыкальный спектакль «Гусарская баллада» и провели мастер-класс по историко-бытовому танцу.

В завершение фестиваля наградили победителей выставки-конкурса на лучшее изображение эпизодов жизни солдат Российской императорской армии.

Закрыла праздничное мероприятие первый заместитель главы администрации городского округа город Елец М. В. Селянина.

— Выражаю искреннюю благодарность организаторам и участникам замечательного праздника. Хотелось, чтобы все гости и ельчане, побывав на нем, поучаствовав в мастер-классах и окунувшись в эту эпоху, захотели еще раз перечитать забытые произведения, освежили в памяти страницы ратной истории и вспомнили, что русский народ всегда был защитником своего Отечества. Спасибо, что вы нам об этом напоминаете. Уверена, что традиция проведения фестиваля сохранится! — отметила Майя Викторовна.