СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ седьмого созыва 38 сессия решение от 17.10.2025 № 316 «О внесении изменений в Положение о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих городского округа город Елец, принятое решением Совета депутатов городского округа город Елец от 29.10.2021 № 320 (с изменениями от 04.02.2022 № 366, от 08.04.2022 № 399, от 10.03.2023 № 49, от 3 0.06.2023 № 72, от 22.09.2023 № 93, от 01.03.2024 № 13 5, от 16.07.2024 № 166, от 22.08.2025 № 307)»