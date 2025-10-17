СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ седьмого созыва 38 сессия решение от 17.10.2025 № 318 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников органов местного самоуправления городского округа город Елец, принятое решением Совета депутатов города Ельца от 27.08.2010 № 495 (с изменениями от 22.07.2011 № 5 80, от 25.11.2011 № 611, от 01.11.2012 № 19, от 31.10.2014 № 213, от 16.02.2018 № 48, от 29.08.2018 № 94, от 22.03.2019 № 134, от 27.11.2020 № 258, от 04.02.2022 № 364, от 17.08.2022 № 421, от 10.03.2023 № 48, от 3 0.06.2023 № 71, от 22.09.2023 № 91, от 01.03.2024 № 134, от 16.07.2024 № 169, от 22.08.2025 № 309)»