За первые девять месяцев 2025 года в крупных и средних сельхозорганизациях Липецкой области в среднем получили 7473 килограмма молока от одной коровы. Это на 400 килограммов больше, чем за тот же период 2024 года, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Средний надой молока от одной коровы за сутки в целом по стране составляет порядка 23 килограммов. В Липецкой области получают около 26 килограммов молока в расчёте на одну корову. Лидеры – Тербунский и Долгоруковский районы, где средний надой молока от одной коровы за сутки превышает 30 килограммов.

В период с января по сентябрь 2025 года общий объем производства молока в хозяйствах всех форм собственности достиг 262,6 тысяч тонн, что на 7% превышает показатели предыдущего года. В сельскохозяйственных организациях, благодаря улучшению кормовой базы и повышению генетического потенциала скота, этот показатель вырос более чем на 9%, как сообщили в министерстве сельского хозяйства Липецкой области.

«Это результат системной работы наших аграриев, инвестиций в современные технологии и планомерной селекционной работы. Мы и дальше будем создавать условия для наращивания производства высококачественной продукции», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.