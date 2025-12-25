новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ седьмого созыва 40 сессия решение от 24.12.2025 № 345 «О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников .муниципальных учреждений городского округа город Елец», принятое решением Совета депутатов городского округа город Елец от 22.12.2017 № 29 (с изменениями от 25.12.2018 № 121, от 25.12.2019 № 199, от 20.05.2020 № 216, от 28.08.2020 № 230, от 02.04.2021 № 277, от 13.08.2021 № 307, от 29.10.2021 № 321, от 24.12.2021 № 344, от 04.02.2022 № 365, от 17.08.2022 № 422, от 28.10.2022 № 16, от 23.12.2022 № 34, от 10.03.2023 № 47, от 22.09.2023 № 90, от 22.12.2023 № 123, от 01.03.2024 № 136, от 30.05.2024 № 150, от 16.07.2024 № 167, от 15.08.2024 № 177, от 06.09.2024 № 195, от 30.10.2024 № 207, от 24.12.2024 № 230, от 22.08.2025 № 308, от 17.10.2025 № 317)»

