Святой из Ельца

Исполнилось 225 лет со дня рождения нашего великого земляка, знаменитого архипастыря Русской православной церкви, преосвященного архиепископа Иннокентия Херсонского и Таврического, в миру Ивана Алексеевича Борисова.

Портрет архиепископа Иннокентия Херсонского и Таврического.



Пошел по стопам отца



Он появился на свет 27 декабря (15-го по старому стилю) 1800 года в Ельце в семье уважаемого священника Успенского храма Алексея Борисовича Борисова и его супруги Анилины Гавриловны (оба покоятся на старом елецком кладбище).

Дом Борисовых стоял на Введенском спуске рядом с одноименной церковью. С раннего детства Иван (он стал самым младшим — четвертым ребенком в семье) не отличался крепостью здоровья, зато рос очень любознательным мальчиком. В 10-летнем возрасте поступил во 2-й класс Воронежского духовного училища, но вынужден прервать учебу из-за заболевания оспой, которое едва не стоило ребенку жизни. Спасение от смертельной инфекции — пожалуй, одно из первых чудес в жизни Вани.

В 1812 году он продолжил образование уже в Орловской духовной семинарии, которую блестяще закончил в 1819 году. Как лучшего ученика его направили учиться в Киевскую духовную академию.

С августа 1823 года он в свои 23 года (!) занимает должность инспектора и профессора церковной истории и греческого языка Александро-Невского училища в Санкт-Петербурге. Здесь он принял пострижение в монашество с именем Иннокентия, был рукоположен в иеродиаконы и иеромонахи. Еще через три года (16 марта 1826) его возвели в сан архимандрита.



Доктор богословия



Отец Иннокентий оставался не только замечательным педагогом (говорят, он мог блестяще-просто объяснить студентам самые сложные богословские темы), но и оратором, проповедником, публицистом, издателем. С 1829 года наш земляк получает высшую ученую степень — доктор богословия, а год спустя становится ректором и профессором Киевской духовной академии. Здесь добивается отмены преподавания богословия на латинском языке, что дает новый толчок к развитию русской теологии.

Впрочем, путь его служения усыпан не только розами. У него имелись влиятельные недруги из числа наиболее консервативного духовенства. Они пытались скомпрометировать отца Иннокентия, даже устраивали «секретное дознание» по поводу его деятельности. Но в итоге происки врагов по большому счету провалились. Следствие доказало правоту нашего земляка.



Архиепископ



С 1 марта 1840 года Иннокентий назначен епископом Вологодской епархии, а спустя 9 месяцев (31 декабря) 1840 года его переводят в Харьковскую епархию. И там он много внимания уделял образованию и благополучию простых сельских священников. А еще немало потрудился, восстанавливая монастыри и скиты, зарекомендовал себя вдумчивым краеведом и историком.

Его авторитет оказался на высоте не только в церковной среде. К наставлениям преосвященного очень внимательно прислушивались такие деятели культуры, как Н. В. Гоголь, С. П. Швырев, М. П. Погодин, И. В. Киреевский, А. С. Хомяков. Тот же Николай Васильевич Гоголь с трепетом и почтением относился к советам епископа, спрашивал его благословения на совершение паломничеств.

В 1845 году пастыря-иерарха снова повысили: «За отличное управление Харьковской епархией» возвели в сан архиепископа, а через три года он стал владыкой Херсоно-Таврической епархии.



Мужественный пастырь



Во время Крымской войны (1853 — 1856 годы) архиепископ Иннокентий не раз проявлял беспримерное мужество.

Так, новороссийский и бессарабский генерал-губернатор Н. Н. Анненков 17 апреля 1854 года писал вышестоящему руководству о том, что ежедневные богослужения, проводимые архиепископом и подчиненным ему духовенством, «во время пятисуточной стоянки неприятельских эскадр на одесском рейде и бомбардирования города», а также слова и речи владыки, «без сомнения содействовали к одушевлению обывателей и к поддержанию в городе… спокойствия и порядка».

Архиепископ бесстрашно посещал места боев. Например, во время обороны Севастополя, пересекал на буксире здешнюю бухту, не обращая внимания на огонь противника. Совершал богослужения в походных храмах. Своими проповедями он воодушевлял русских солдат, утешал раненых и умирающих.



Его заслуги и награды



После войны Иннокентий Херсонский объехал всю епархию и провел богослужения в городах, подвергшихся наибольшему разрушению. Он изыскивал средства для восстановления храмов и монастырских обителей, поддерживал нуждающихся, по-прежнему вселял в людей надежду.

За свои труды во время Крымской кампании преосвященный награждался не только церковным, но и высшим руководством страны. Еще бы! Влияние его личности распространялось на самые разные сферы: научную, церковную, государственную, общественную. Не случайно его называли русским Златоустом. О широте кругозора святителя и его заслугах говорят многочисленные звания и награды. Он был членом Святейшего Правительствующего Синода, академиком Императорской академии наук, Археологического и Русского географического обществ, а также Вольного экономического, а еще кавалером орденов святых Александра Невского, Владимира, Анны и греческого ордена Спасителя.



Приезжал

на родину



Есть свидетельства, что Иннокентий Херсонский всегда помнил о своей малой родине и нередко приезжал в Елец. Будто бы в последний раз он наведался сюда всего за несколько месяцев до своей кончины.

Но как бы там ни было, последнюю службу он провел 21 апреля 1857 года в Евпатории. После церковной литургии совершил панихиду на братской могиле павших воинов, заповедовал делать это ежегодно в день великомученика Георгия и поставить там памятник…

Иннокентий Херсонский скончался в четвертом часу утра 7 июня (26 мая ст. стиль) 1857 года в Херсоне после непродолжительной болезни.

Спустя 140 лет после его кончины (1997 год) Украинская православная церковь Московского патриархата причислила архиепископа к лику святых. А 8 декабря 2005 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II имя нашего славного земляка внесено в месяцеслов РПЦ. Наконец 30 ноября 2017 года Архиерейский собор РПЦ благословил общецерковное почитание святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского.



Память о нем



В 1862 году в Великом Новгороде открыли монумент «Тысячелетие России», где в числе великих церковных деятелей запечатлен святитель, а в сентябре 2013 года в Одессе рядом с кафедральным собором ему открыт отдельный памятник. Именно здесь 10 июня (29 мая старый стиль) 1857 года после торжественной литургии и отпевания был погребен архи­епископ Иннокентий Херсонский и Таврический.

В Ельце о нашем славном земляке напоминает горельеф на фасаде церкви Преображения Господня (ул. Октябрьская, 135-а). Его установили 26 мая 2008 года по благословению епископа Липецкого и Елецкого Никона благодаря местному коллекционеру и меценату Евгению Павловичу Крикунову. Автор скульптурной композиции — заслуженный художник РФ П. П. Чусовитин.