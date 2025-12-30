Постановление администрации городского округа город Елец от 29.12.2025 № 2914 «О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 18.04.2014 № 619 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец» (с изменениями от 05.09.2014 № 1544, от 25.12.2014 № 2422, от 30.12.2015 № 2194, от 28.12.2016 № 2923, от 17.07.2017 № 1219, от 07.11.2017 № 1960, от 21.12.2017 № 2251, от 11.05.2018 №723, от 27.07.2018 №1236, от 12.11.2018 № 1857, от 26.12.2018 №2191, от 04.10.2019 № 1648, от 26.12.2019 №2185, от 29.12.2020 №1856, от 20.07.2021 №1036, от 28.12.2021 № 1985, от 18.04.2022 № 711, от 22.11.2022 № 1577, от 26.12.2022 № 1610, от 10.03.2023 № 60, от 08.11.2023 № 467, от 26.12.2023 № 871, от 02.04.2024 № 490, от 18.10.2024 № 1790, от 26.12.2024 № 2328, от 14.03.2025 №589, от 15.10.2025 №2200)»