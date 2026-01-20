В историческом сердце Липецкой области – городе Ельце – завершён капитальный ремонт поликлиники №2. Это первое в регионе медицинское пространство с аутентичным дизайном. Сегодня медучреждение посетил губернатор региона Игорь Артамонов.

В поликлинике полностью заменены все инженерные системы: электрика, отопление, водопровод, противопожарная сигнализация. Это основа безопасного и комфортного приёма пациентов.

Интересной особенностью стала атмосфера: на стенах размещены графические изображения знаковых мест Ельца – Знаменского монастыря, пожарной колончи, музеев, и других достопримечательностей – нанесённые на современные стеклянные борды. Сохранена и отреставрирована историческая лепнина с традиционными орнаментами, создающая ощущение уюта и связи с прошлым.

«Этот проект – часть планомерного обновления всей системы здравоохранения области. Мы стремимся сделать современную медицину доступной каждому, будь то крупный город или небольшое село», — отметил губернатор Игорь Артамонов.

Игорь Артамонов заявил, что модернизация системы здравоохранения в Ельце будет продолжена. В ближайшее время планируется отремонтировать травмпункт в городской больнице №1 имени Н.А. Семашко, который служит не только для жителей Ельца, но и для пациентов из соседних районов. Кроме того, в этом медицинском учреждении будет обновлен операционный блок гинекологического отделения.