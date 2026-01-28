Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады во время Великой Отечественной войны. В церемонии возложения цветов к Вечному огню на площади Героев в Липецке глава региона находился в компании жителей города, спикера регионального парламента Владимира Серикова, городских властей, представителей силовых структур, общественных и молодёжных организаций. В память о жертвах блокады была объявлена минута молчания.

«В нашем регионе сегодня живёт 21 человек, прошедший через блокаду. Двадцать один свидетель непостижимых страданий и героической стойкости, воли и веры. Наша обязанность – не только заботиться о них, но и сохранять их правду. Передавать её дальше – без искажений, без упрощений. Это определяет, кто мы и какие ценности отстаиваем. Особенно сейчас, когда наши воины выполняют долг перед Родиной, достойно продолжая путь своих предков», – отметил губернатор.

Участникам митинга вручали Ленточки Ленинградской Победы. Она выполнена в двух тонах: оливковый цвет символизирует Победу, а зелёный – жизнь. Лента повторяет цвета колодки медали «За оборону Ленинграда» – главной награды блокадников.