ООО «ЕТМ-Технолоджи» – динамично развивающаяся строительно-монтажная компания, подвела итоги участия в нацпроекте «Эффективная и конкурентная экономика». Благодаря совместной работе с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) предприятию удалось увеличить производительность в полтора раза.

Имея за плечами более 12 лет опыта и 60 реализованных проектов в пищевой, химической и фармацевтической отраслях по всей России, ООО «ЕТМ- Технолоджи» сделала ставку на внутренние преобразования. Площадкой для изменений стал монтаж технологического оборудования. Именно здесь эксперты РЦК вместе с командой предприятия искали скрытые потери и возможности для роста.

«РЦК ощутимо помогает бизнесу, поддерживает долгосрочные программы по оптимизации, а также разрабатывает понятные методы работы не только для заводов, но и для социальной сферы — поликлиник, библиотек и других учреждений. Это очень серьезный вклад в повышение эффективности работы предприятий и организаций», – отметил Игорь Артамонов.

В итоге производительность выросла на 42,9%. Работа была систематизирована за счет стандартизации — внедрены четкие регламенты для сварщиков и монтажников, а также система ежедневных заданий с прозрачными KPI. Дополнительный эффект дало внедрение культуры производства 5С, что улучшило организацию рабочих мест, повысило безопасность и скорость труда. Внедрение системы «заказ на завтра» и адресного хранения материалов позволило сократить время ожидания на складе на 50%. Теперь логистика работает быстрее, а специалисты приступают к монтажу без задержек.

Федеральный проект «Производительность труда», являющийся частью национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика», будет реализовываться до 2030 года. Информация о критериях отбора и возможность подать заявку доступны на сайте производительность.рф.