Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» пройдет в Липецкой области 14 февраля. В этом году в регионе запланировано 20 стартов в разных районах, а центральное событие состоится на территории Зеленого острова.

Каждый год на старт «Лыжни России» выходят любители, профессиональные атлеты, ветераны спорта и целые семьи. Для тысяч людей это возможность ощутить единство и радость от зимних спортивных мероприятий. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подчёркивает, что в регионе прилагаются все усилия для того, чтобы каждый год привлекать больше людей, ведущих здоровый и активный образ жизни.

Участников гонки ждут соревновательные забеги на 5 и 10 км и массовый забег на 3,5 км (без учета времени). Это идеальный формат для семей, компаний и всех, кто хочет поддержать акцию и получить заряд бодрости. Регистрация на все дистанции уже открыта и доступна через официальный портал Госуслуги по ссылке.