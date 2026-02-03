В Липецкой области 14 февраля состоится Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». В этом году запланировано 20 стартов в различных районах региона, а центральное мероприятие пройдет на территории Зеленого острова.

«Ежегодно на старт „Лыжни России“ выходят любители, профессиональные спортсмены, ветераны спорта и целые семьи. Это возможность для тысяч людей почувствовать единение и радость от зимних видов спорта. В регионе все делается для того, чтобы с каждым годом приверженцев здорового и активного образа жизни становилось больше», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Участников гонки ждут соревновательные забеги на 5 и 10 км и массовый забег на 3,5 км (без учета времени). Это идеальный формат для семей, компаний и всех, кто хочет поддержать акцию и получить заряд бодрости. Регистрация на все дистанции уже открыта и доступна через официальный портал Госуслуги по ссылке.