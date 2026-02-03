новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Без рубрики

0 2

В Липецкой области 14 февраля состоится Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». В этом году запланировано 20 стартов в различных районах региона, а центральное мероприятие пройдет на территории Зеленого острова.

«Ежегодно на старт „Лыжни России“ выходят любители, профессиональные спортсмены, ветераны спорта и целые семьи. Это возможность для тысяч людей почувствовать единение и радость от зимних видов спорта. В регионе все делается для того, чтобы с каждым годом приверженцев здорового и активного образа жизни становилось больше», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Участников гонки ждут соревновательные забеги на 5 и 10 км и массовый забег на 3,5 км (без учета времени). Это идеальный формат для семей, компаний и всех, кто хочет поддержать акцию и получить заряд бодрости. Регистрация на все дистанции уже открыта и доступна через официальный портал Госуслуги по ссылке. 

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

1 из 802
Новости ВРФ