Пить или не пить — вот в чем вопрос!

Роман ДЕМИН



В предстоящее воскресенье, 8 февраля, исполнится 40 лет с тех пор, как в Ельце сыграли первую советскую безалкогольную (их еще называли родниковыми) свадьбу в 1986 году.



Почему не убили Горбачева?



Те, кто постарше, возможно, помнят эти необычные бракосочетания, напрямую связанные с действовавшим в то время горбачевским «сухим законом». Он вступил в силу 17 мая 1985 года, когда все государственные СМИ (а иных тогда попросту не существовало) объявили о постановлении Центрального комитета КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения».

К тому времени Госкомстат СССР подсчитал, что 87% граждан страны поддерживали эти меры. Почти в каждом трудовом коллективе добровольно-принудительно создавались Общества борьбы за трезвость. Закрылось более 2/3 магазинов, торгующих спиртным. Горячительные напитки стали большим дефицитом. Из розничной продажи исчезло даже вино. Да и откуда б ему было взяться, когда в Грузии, Молдавии и других южных республиках Советского Союза подчистую вырубались элитные виноградники винных сортов (потом это назовут перекосами).

Помнится такой анекдот тех лет про главу государства М. С. Горбачева, который стал одним из главных инициаторов введения «сухого закона»: длиннющая очередь у винно-водочного магазина. Страждущие возмущаются до глубины души. Наконец, один не выдерживает: «Все, пойду убивать Горбачева!». Через какое-то время он возвращается и разводит руками: «Туда очередь еще длиннее…».



Главная тема — трезвость!



Борьба с пьянством в то время была делом серьезным. Советские и партийные органы поддерживали различные инициативы в этой борьбе. Одной из них и стала кампания по проведению безалкогольных свадеб.

В Ельце роль организаторов «родникового бракосочетания» взяли на себя горком ВЛКСМ, Дворец культуры завода «Эльта», партком, профком и комитет комсомола Елецкого завода тракторных гидроагрегатов (ныне АО «Елецгидроагрегат»), а также родители жениха и невесты.

Новобрачными в тот февральский день стали курсант Московского высшего военного командного училища имени Верховного Совета РСФСР Александр Брюханов и заведующая сектором учета комитета ВЛКСМ агрегатного завода Наталья Пищулина.

Жених внес невесту в фойе ДК на руках. Здесь пару уже ожидали представители ЗАГСа. Брак зарегистрировали и тут же поздравили молодых. Новую семью чествовали депутат областного Совета депутатов Н. Гладких, секретарь горкома КПСС Н. Евсеева, заведующая отделом культуры горисполкома З. Антипова, второй секретарь горкома ВЛКСМ В. Бутов.

Директор агрегатного завода А. Малахов, секретарь парткома А. Караваев и председатель профкома предприятия Э. Балакин вручили молодоженам подарок — стереомагнитофон (дефицитнейшая по тем временам вещь!). После многочисленных здравиц и поздравлений жених с невестой, их родня и гости сели за накрытые на втором этаже ДК столы. При этом свадьба окунулась в атмосферу театрализованного представления, организованного артистами эльтовского Дворца культуры. Главная тема — трезвость! Так что пили тут сок, квас, молочные коктейли, другие безалкогольные напитки (вроде бы).



Традиция

не прижилась



Впрочем, новая традиция не прижилась, хотя сама свадьба вызвала у ельчан большой интерес. Вот что писала по этому поводу городская газета «Красное знамя»: «Во Дворце собралось столько народу, что яблоку негде упасть. Ельчане пришли посмотреть, как же будет проходить безалкогольная свадьба?». Вот ведь диковинка-то какая!

Позже в городе состоялось еще несколько подобных мероприятий, но уже без должного размаха. К тому же поговаривали, что на них алкоголь все-таки присутствовал. Его подавали, маскируя… в чайниках и самоварах, а пили из чашечек, помешивая содержимое ложечками.

Надо сказать, что советский «сухой закон» образца 1985 года был не единственным подобным экспериментом в нашем Отечестве. Еще в 1914 году в преддверии Первой мировой войны в России под давлением патриотических сил издан царский указ о запрещении производства и продажи всех видов алкогольной продукции на территории империи. Он вступил в силу 19 июля 1914 года, сначала с формулировкой — на время мобилизации, а затем — на все время войны. Однако тот «запрет» не касался продажи церковного вина в храмах и всех видов спиртного в питейных заведениях, посещавшихся представителями состоятельных классов и сословий (в ресторанах первого разряда, буфетах при собраниях и клубах).

Но даже в таком урезанном виде «сухой закон», по мнению статистиков, позволил значительно снизить в стране преступность, количество пьяниц и психических больных. И, напротив, на 9 — 13 % поднять производительность труда на различных производствах, а также увеличить рождаемость.



Дореволюционная инициатива



Справедливости ради нужно сказать, что безалкогольные свадьбы играли в Ельце еще до революции. Инициатором подобных мероприятий выступало Аргамаченское общество трезвости, созданное священником церкви Рождества Пресвятой Богородицы отцом Николаем (Брянцевым) 15 марта 1898 года. Члены общества добровольно отказывались не только от алкоголя, но и других вредных привычек — курения, сквернословия, карточных игр. Все это стимулировалось мерами социальной поддержки. Например, у общества имелась собственная касса взаимопомощи, в которой его члены имели возможность взять беспроцентную ссуду для постройки дома для молодой семьи или для безалкогольной свадьбы. Так, 11 июня 1911 года (115 лет назад) в Доме трезвости (был в Аргамаче и такой) член общества Ф. Степанов сыграл свадьбу без угощения приглашенных гостей хмельными напитками.

Общество трезвости безвозмездно предоставило для торжеств зал и даже освещение для него (видимо, свечи). Члены правления общества приветствовали добрый почин новобрачных и желали, чтобы впредь он сослужил примером для других елецких молодоженов. На старинной «родниковой свадьбе», кроме обычных праздничных угощений, пили чай, безалкогольные напитки и ели различные сладости к ним. При этом гости веселились и танцевали, по свидетельствам очевидцев, до двух часов ночи. И это на трезвые-то головы!



А что говорят критики?



Критики «сухого закона» утверждают, что на самом деле подобный запрет спиртного — стресс для общественного сознания. Обосновывая свою позицию, они говорят о печальных итогах, к которым привели алкогольные ограничения во времена императора Николая II (Романова) и генсека Михаила Горбачева. Действительно, оба правителя закончили плохо, а их руководство страной завершилось революциями, развалом государства и сменой общественно-политического и экономического строя.

А еще адепты «пития» приводят в свою пользу как аргумент рукопись древнерусского летописца Нестора «Повесть временных лет», в одной из глав которой рассказывается, как киевский князь Владимир Святославович (Святой Владимир) еще в Х веке выбирал веру для Руси. Он напрочь отказался от принятия мусульманства, поскольку эта религия запрещает употребление вина. По легенде, отправляя послов с юго-востока восвояси, Владимир сказал: «Руси есть веселие питии, не можем без того бытии». И предпочел стать православным христианином, ибо православная церковь использует вино во время причастия.

Если же говорить серьезно, то извечный российский вопрос: «Пить или не пить?» каждый взрослый человек решает для себя самостоятельно, хотя кое-кому «сухой закон» просто необходим, ну хоть иногда!