Проиндексировали маткапитал и ввели новую меру поддержки для семей в 2026 году в Липецкой области

В 2026 году Липецкая область расширила меры поддержки молодых семей. Теперь они могут рассчитывать на ежемесячную выплату, которая компенсирует расходы на аренду жилья. Право на получение этой выплаты имеют родители в возрасте до 35 лет.

Размер выплаты зависит от количества детей. При наличии первого ребёнка компенсируется 50% стоимости найма (но не более 15 тысяч рублей), при рождении второго или третьего ребёнка – 75% (не более 20 тысяч рублей).

Семьи, не владеющие жильём в месте своего фактического проживания, могут рассчитывать на новую выплату. Ключевое условие — рождение ребёнка должно произойти после 1 января 2025 года. Подать заявление на получение компенсации можно через многофункциональные центры (МФЦ) или местные органы социальной защиты населения.

Также в регионе проведена индексация регионального материнского капитала, который выплачивается при рождении третьего и последующих детей. Сохранены все действующие меры поддержки, включая выплаты для женщин, впервые ставших матерями, а также для семей, в которых родились двойняшки или тройняшки.

«Это часть региональной политики в сфере демографии и одновременно наш вклад в реализацию национального проекта «Семья». Мы стремимся, чтобы все меры поддержки – как федеральные, так и областные – складывались в единую систему, дающую семьям настоящую опору», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.