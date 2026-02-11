Липецкая область заняла девятое место в ежегодном рейтинге эффективности работы субъектов РФ на Платформе обратной связи (ПОС). Регион набрал 585 баллов из 670 возможных, значительно превысив средний показатель по стране (464 балла).

Эффективность оценивали по 23 показателям – от подключения ведомств до качества обработки обращений и проведения голосований. В нашем регионе к ПОС подключены органы власти и местного самоуправления, учреждения здравоохранения, образования, культуры, ресурсоснабжающие организации, региональные операторы по обращению с отходами, управляющие компании Липецкой области – всего 1470 организаций.

Ответ можно получить в срок до 10 календарных дней. В 2025 году наибольшее количество вопросов липчан – а всего их было несколько десятков тысяч – связано со сферами ЖКХ, здравоохранения, благоустройства и автодорог.

Помимо Липецкой области, в числе лидеров рейтинга оказались ещё два региона Центрального федерального округа — Калужская и Тульская области. Первое место в списке лучших субъектов Российской Федерации занял Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. В системе предоставления обратной связи (ПОС) задействованы 182 тысячи государственных органов и организаций страны. За 2025 год через систему было обработано 8 миллионов обращений граждан, что в полтора раза превышает показатель 2024 года. Кроме того, проведено 85 тысяч опросов и 35 тысяч публичных слушаний, в которых приняли участие 17 миллионов человек.

«Платформа стала работающим инструментом, который позволяет быстро решать вопросы граждан. Мы продолжим совершенствовать эту работу, делая коммуникацию жителей с властью максимально простой и результативной», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.