Больше 90 предпринимателей собрались в Центре управления регионом, чтобы разобраться в поправках к закону о государственном языке. Ещё 50 подключились онлайн. Тема новая, а время на подготовку ограничено: с 1 марта 2026 года вступают в силу требования, обязывающие бизнес использовать русский язык в вывесках, ценниках и рекламе.

Организаторами конференции «Русский язык в рекламе и вывесках: новые нормы с 1 марта 2026 года» выступили министерство экономического развития Липецкой области, департамент развития территории Липецка, УФАС по Липецкой области и эксперты-практики.

С 1 марта 2026 года в Липецке и всей области вывески, названия торговых точек, ценники, описания товаров и услуг, а также рекламные материалы и условия акций должны быть выполнены на русском языке. Исключение составляют зарегистрированные товарные знаки, для которых разрешено использование английского языка. За нарушение этого требования предусмотрены штрафы: для индивидуальных предпринимателей — от 2 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. В настоящее время администрация Липецка работает над доработкой нормативной базы, чтобы распространить новые правила на всю область.

Чтобы бизнес не остался один на один с новыми правилами, на площадке Центра «Мой бизнес» заработал Штаб юридической помощи креативным предпринимателям при министерстве экономического развития Липецкой области. Проект создан для бесплатной поддержки: консультации юристов, шаблоны документов, разбор сложных случаев с рекламой и авторским правом.

«Мы внимательно следим за тем, чтобы изменения в законодательстве не становились препятствием для работы бизнеса. Задача региона – и проинформировать предпринимателей о новых нормах, и помочь им адаптироваться максимально комфортно. Создание Штаба юридической помощи – важный шаг в этом направлении», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.