Образовательный проект «Кадры. ИТ-трансформация» стартует в Липецкой области. Программа направлена на формирование кадрового резерва для регионального правительства и подготовку специалистов, способных внедрять современные цифровые решения в систему государственного и муниципального управления.

Проект стартует в марте и будет включат пять образовательных модулей. Участников ждут очные встречи в центре «Прометей», кампусе «Школы 21» и других. Ключевые темы — введение в ИТ, прикладное программное обеспечение в работе госслужащих, искусственный интеллект, анализ данных и кибербезопасность. Завершится обучение защитой командных проектов, разработанных для реальных задач цифровой трансформации региона.

Подать заявку на участие может любой желающий заполнив анкету. Первым этапом отбора станет входное тестирование, которое оценит мотивацию, логическое мышление и базовые знания кандидатов. По его результатам 50 наиболее подготовленных претендентов приступят к обучению.

Программа «Кадры. ИТ-трансформация» представляет собой всесторонний образовательный проект, включающий как теоретические занятия, так и практические занятия. Участники смогут изучить новейшие методики и инструменты от признанных специалистов, а также наладить деловые связи с коллегами, наставниками и лидерами отрасли. Основная цель инициативы — формирование сообщества экспертов, способных развивать цифровую инфраструктуру региона и оптимизировать процессы государственного управления посредством внедрения искусственного интеллекта и других передовых технологий.

Проводить проект будут региональные министерство цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области совместно с Центром ИТ-компетенций «Область будущего» и АНО «Цифровой регион. Липецк».

«Наша цель — создать сообщество профессионалов, способных решать реальные задачи региона с помощью искусственного интеллекта и анализа данных. В перспективе участники программы научаться разрабатывать ИТ-решения, которые изменят цифровую жизнь Липецкой области», — губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.