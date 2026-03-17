Встреча делегации Липецкой области и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Куба в РФ Энрике Орту Гонсалеса прошла 12 марта в Москве в Посольстве Республики Куба в Российской Федерации. Участие приняли представители региональных экспортно ориентированных компаний: Артем Артемов (ООО ЗМК «Стальные технологии строительства»), Олег Доброхотов (ООО «Авикс Групп»), Максим Самбур (ООО «Термофикс Групп»), Антон Золотарев (ООО «Мезо»), Сергей Глотов и Кирилл Столповских (ООО «Прицепцентр»), Елена Королевская (ООО «Форсаж-Ойл»), а также Марина Донник (ООО «АгрономСад»). Возглавил делегацию президент Липецкой торгово-промышленной палаты, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес») Анатолий Гольцов.

В ходе переговоров стороны обсудили расширение взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как строительство, производство строительных материалов, машиностроение, автомобильная промышленность и сельское хозяйство. Липецкие экспортеры представили свои инновационные разработки и технологии, которые могут лечь в основу создания совместных предприятий и новых проектов.

Участие во встрече Анатолия Ускова, секретаря Делового совета Россия – Куба, и Анастасии Байшевой, главного эксперта-руководителя направления Департамента внешних связей ТПП РФ, подчеркнуло высокий статус мероприятия и глубину проработки вопросов международного взаимодействия. Стороны наметили конкретные планы по реализации совместных проектов. По итогам встречи достигнуты договоренности о дальнейших шагах по развитию кооперации, а также о проведении последующих переговоров для закрепления достигнутых результатов.

В Липецкой области центр «Мой бизнес» реализует программы поддержки предпринимателей. Эти инициативы осуществляются в рамках национальных проектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт». Управление центром «Мой бизнес» осуществляет АНО «ЦПЭ Липецкой области». Учредителями этой автономной некоммерческой организации выступают правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

«Укрепление экономических, политических, культурных связей нашего региона с другими государствами – это вклад в стратегическую стабильность в отношениях России и зарубежья», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.