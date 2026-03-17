12 марта в Москве, в Посольстве Республики Куба, состоялась встреча делегации Липецкой области с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба в Российской Федерации Энрике Орту Гонсалесом. В мероприятии приняли участие представители региональных компаний, ориентированных на экспорт: Артем Артемов от ООО ЗМК «Стальные технологии строительства», Олег Доброхотов от ООО «Авикс Групп», Максим Самбур от ООО «Термофикс Групп», Антон Золотарев от ООО «Мезо», Сергей Глотов и Кирилл Столповских от ООО «Прицепцентр», Елена Королевская от ООО «Форсаж-Ойл», а также Марина Донник от ООО «АгрономСад». Делегацию возглавлял президент Липецкой торгово-промышленной палаты и директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес») Анатолий Гольцов.

В ходе переговоров стороны обсудили расширение взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как строительство, производство строительных материалов, машиностроение, автомобильная промышленность и сельское хозяйство. Липецкие экспортеры представили свои инновационные разработки и технологии, которые могут лечь в основу создания совместных предприятий и новых проектов.

Участие во встрече Анатолия Ускова, секретаря Делового совета Россия – Куба, и Анастасии Байшевой, главного эксперта-руководителя направления Департамента внешних связей ТПП РФ, подчеркнуло высокий статус мероприятия и глубину проработки вопросов международного взаимодействия. Стороны наметили конкретные планы по реализации совместных проектов. По итогам встречи достигнуты договоренности о дальнейших шагах по развитию кооперации, а также о проведении последующих переговоров для закрепления достигнутых результатов.

Меры поддержки предпринимателей реализуются в регионе центром «Мой бизнес» Липецкой области благодаря национальным проектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

«Укрепление экономических, политических, культурных связей нашего региона с другими государствами – это вклад в стратегическую стабильность в отношениях России и зарубежья», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.