Загадочный ельчанин, мистик, оккультист и ученый А. В. Барченко

Роман ДЕМИН

В понедельник (6 апреля) исполнится 145 лет со дня рождения одного из самых загадочных наших земляков — будущего журналиста, писателя, мистика, оккультиста и отчасти авантюриста, вместе с тем разностороннего исследователя, работавшего в секретной лаборатории НКВД, изучавшей паранормальные явления и деятельность мозга. Звали его Александр Васильевич Барченко.

Александр Барченко в гимназическую пору.

А. В. Барченко в зрелом возрасте.



Из семьи юриста



Известно, что Александр появился на свет 6 апреля (25 марта, старый стиль) 1881 года в Ельце. Рос в семье нотариуса окружного суда Василия Ксенофонтовича Барченко и местной учительницы Ольги Семеновны. Для главы семейства он стал приемным сыном.

Отчим слыл в Ельце человеком известным, состоятельным, уважаемым (носил звание потомственного почетного гражданина города). Имел собственную юридическую контору (сегодня в этом здании расположена библиотека им. М. Горького, ул. Мира, 102) и владел большим домом на улице Покровской (ныне ул. 9 Декабря, 26). Кстати сказать, именно тут в октябре 1917 года провел последние тревожные сутки в нашем городе И. А. Бунин. В дневниках Ивана Алексеевича осталась такая запись: «Возле шлагбаума колесо рассыпалось. До Ельца пешком — тяжко! Жутко! Остановят, могут убить. В Ельце все полно. Приютили нас Барченко».

Впрочем, самого Александра Барченко в доме отчима в то время скорее всего не было. После революции 1917 года он читал околонаучные лекции на тему древних цивилизаций революционным матросам. Суть его тогдашних воззрений сводилась к тому, что некогда на Земле существовали общества, обладавшие высочайшим уровнем знаний, но погибшие в результате какой-то глобальной катастрофы. Осколки этих цивилизаций рассеялись, а их наследие дошло до нас в форме мифов и сказаний, имеющих сакральный смысл. Всю свою жизнь А. В. Барченко посвятил поиску и расшифровке тайных вед и загадочных явлений, а также феноменов человеческой психики.



Продукт своей эпохи



Есть сведения, что Саша Барченко с раннего детства рос мальчиком впечатлительным, с тонким художественным чутьем и богатой фантазией. Неудивительно, что он тянулся к мистике и всяким чудесам. Впрочем, прежде всего он оставался продуктом своей эпохи. В пору его взросления (конец XIX — начало XX веков) вся Россия повально увлекалась спиритизмом, столоверчением, вызыванием духов и прочей чертовщиной. Этим грешили даже образованные люди — такие, как знаменитый этнограф Владимир Даль и не менее известный химик Александр Бутлеров, не говоря уже о «тонких натурах» поэтов и писателей Серебряного века.

Вероятно, в Ельце местная элита тоже устраивала модные магические сеансы, где выступали заезжие и доморощенные духовидцы и медиумы. Возможно, именно там юный Барченко заинтересовался паранормальными явлениями, а позже начал изучать психическую энергию человека.

Юный Александр начинал учебу в Елецкой мужской гимназии (это известно доподлинно), а затем его перевели в Санкт-Петербург. Здесь он в самом начале ХХ века завершил гимназическое образование и год проучился в местной военно-медицинской академии. Затем два с половиной года слушал лекции сначала в Казанском (1904 г.), а затем в Юрьевском (Дерптском, 1905 г., сегодня это город Тарту в Эстонии) университетах. Однако в начале ХХ века студент Барченко прекратил учебу «за неимением средств». Скорее всего, в ту пору у него произошла размолвка с отчимом, и тот попросту перестал платить за образование своенравного пасынка.



Погрузился в мистику



Именно в университете произошла судьбоносная встреча Александра Барченко с преподавателем юриспруденции, профессором Александром Кривцовым. Тот познакомил впечатлительного студента с эзотерическим учением модного в то время французского мистика Александра Сент-Ив де Альвейдра. Иностранец утверждал, что в доисторическую эпоху на территории Тибета существовала высокотехнологичная цивилизация. Ее представители владели сверхзнаниями во всех научных областях и обладали сверхспособностями. После трагической гибели суперкультуры часть ее представителей, по мнению француза, укрылась в высокогорьях, в мистической стране Шамбале, а некоторые перекочевали на Крайний Север, в так называемую Гиперборею.

Много позже, на допросах в НКВД, А. В. Барченко говорил: «Рассказ Кривцова явился первым толчком, направившим мое мышление на путь исканий, наполнивших в дальнейшем всю мою жизнь. Предполагая возможность сохранения в той или иной форме остатков этой доисторической науки, я занимался изучением древней истории, культуры, мистических учений и постепенно ушел в мистику».

Желание больше узнать о загадочной цивилизации побудило молодого человека отправиться в путешествие по России и не только. Говорят, в поисках тайных знаний он, завербовавшись матросом на корабль, побывал даже в Индии.



Помнил малую родину



Результаты исследований и поисков Александр Васильевич воплощал в собственных публикациях в прессе. Начиная с первого десятилетия ХХ века, он пишет для различных журналов теоретические статьи, а также художественные произведения, пронизанные мистикой.

Барченко сотрудничает с известными в ту пору изданиями: «Мир приключений», «Русский паломник», «Природа и люди», «Исторический журнал» и другими. Кстати сказать, как публицист и писатель он нередко выступал еще и в роли иллюстратора собственных произведений. Причем профессиональные художники давали его рисункам высокую оценку. Нужно отметить, что Барченко часто пользовался псевдонимом А. Елецкий. Наверняка, любил и помнил малую родину!

Литературные труды понемногу начали приносить Александру не только известность, но и деньги. Вероятно, ради них (денег) наш земляк занимался также «рукогаданием» и частными консультациями граждан (видимо, на темы будущего) в период с 1909 по 1911 годы, а в 1910-м даже издавал в Нарве собственную газету «Нарвская жизнь», эдакий четырехполосный бульварный листок, содержавший рубрику «Таинственное в природе и жизни».

В 1911 году он опубликовал очерк «Душа природы», где изложил собственное понимание энергии. По его теории, главный источник всякой жизни — солнечный свет. Причем не только на Земле, но и на других планетах. Например, Барченко утверждал, что на Марсе имеется растительность, там есть лед и вода, а также загадочные каналы, но главное — он допускал, что на «красной планете» обитают «существа, по разуму не только не уступающие людям, но, вероятно, далеко их превосходящие».



Кто отец гелиобиологии?



Интересно также, что уже в своих ранних произведениях Александр Васильевич выдвигал идею о том, что мощные вспышки на Солнце — не только источник полярных сияний, но и глобальных социальных явлений, воздействующих на историю человечества. По сути, это уже начало гелиобиологии, которой знаменитый А. Л. Чижевский начнет заниматься только в 1915 году. И, кто знает, возможно, под влиянием публикаций нашего земляка.

Тема лучистой энергии (в самых разных ее проявлениях и видах) на протяжении многих лет оставалась для А. В. Барченко любимой. Он считал, что именно космическая энергия оказывает решающее влияние на жизнь человека и общества.

Круг интересов Барченко был чрезвычайно широк. В него входила практически вся сфера естествознания. Но теоретические и практические поиски молодого естествоиспытателя прервала Первая мировая война.

Он идет добровольцем в 93-й Иркутский пехотный полк, квартировавший в Пскове. Впрочем, служба вольноопределяющегося оказалась совсем недолгой. Александр Василь­евич тяжко заболевает. Медкомиссия диагностирует у него «душевную болезнь в форме слабоумия на фоне органического поражения головного мозга». Вместе со второй женой Натальей (в первый брак он вступил, будучи еще студентом в Юрьеве, и 23 августа 1904 года у них с женой там же родился сын) они оказываются в крайне стесненных условиях. Им нечем платить за съемный угол в меблированных комнатах, и глава семейства вынужден просить деньги у специальной комиссии, ведавшей пособиями для нуждающихся ученых, литераторов и публицистов.

Его жена хлопотала о получении мужем пенсии, так как недуг постоянно давал о себе знать, а нужно было на что-то жить. Сам Барченко писал в прошениях: «…Характер моей болезни (органическое поражение мозга и припадки эпилепсии) требует лечения непрерывного в течение долгого времени».

