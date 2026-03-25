Как и почему нас объединяет театр?

Сергей АРТЕМЬЕВ,

артист молодежного театра «Проект»



В нынешнем году Елец первым в России (!) получил статус «Город молодежи — 2026» благодаря победе во всероссийском конкурсе, проходившем в рамках национальной премии «Время молодых», и, как мне кажется, это отличный повод рассказать об известном едва ли не каждому ельчанину заслуженном коллективе народного творчества Липецкой области молодежном театре «Проект».

Коллектив народного творчества Липецкой области молодежный театр «Проект».



Символичное совпадение: он родился 12 апреля 1998 года — в День космонавтики. Тогда, на сцене школы искусств № 4 прошла премьера спектакля «Чучело» по повести В. Железнякова, которую поставил молодой режиссер Олег Климов. Несмотря на юность актеров и их руководителя, постановка стала заметным явлением в культурной жизни Ельца.



Вот что тогда писала об этом городская газета «Красное знамя»: «Постановка…стала по-настоящему успешной, сразу полюбилась елецкой публике…» Так появился костяк молодежного театра «Проект», который вскоре обретет свой дом в городском Дворце культуры и под бессменным руководством Олега Михайловича Климова начнет радовать елецкую публику своими выступлениями, а заодно победами на областных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.

Это не просто слова. Например, спектакль по рассказам В. Шукшина «Светлые души» восторженно принимали зрители Турции, где в городе Денизле проходил XVII Международный фестиваль театральных коллективов. Немалый успех сопутствовал елецкому молодежному театру в Словакии, Польше и других странах. Кстати сказать, «Проект» привез в родной город примерно 25 (!) международных наград, а также свыше 50 всероссийских.

Елецкий коллектив постоянно приглашают для участия в одном из самых престижных отечественных конкурсов — фестивале любительских театров «Театральная завалинка», откуда наши артисты привозят домой Дипломы победителей и призеров.

Не менее важны любовь и признание родного елецкого зрителя… Каждый спектакль становится событием для городской молодежи. Свидетельством тому то, что билеты в театральных кассах раскупаются за три недели до премьеры! Это факт.

Конечно, «Проект» любим зрителями всех возрастов, но особенно юным поколением, чем Олег Климов и его подопечные заслуженно гордятся.

На мой взгляд, секрет такой долгой и постоянно растущей популярности — в запросах нашей молодежи, всегда жаждущей искренности, правды, а также возможности увидеть через театральную постановку отражение самих себя.

Молодые артисты-любители лучше других чувствуют нерв этого возраста, они, так же как и зрители, нуждаются в ответах на вопросы о своем месте в мире, своем предназначении… Думаю, именно на этой почве и формируется взаимная любовь актеров и благодарной публики.

Спектакль — это одна из форм, способная донести мысли и чувства до зрителя. Уверен: без выдающегося режиссера и педагога невозможно бы было добиться сколь-нибудь ощутимого успеха. И, напротив, талантливый постановщик и учитель каждую новую работу выводит на новый качественный уровень. Что и подтверждает творчество и успехи Олега Михайловича Климова. За 28 лет существования коллектива он выработал собственную, непохожую ни на что систему, которая вобрала в себя элементы использовавшиеся Станиславским, Мейерхольдом, Гротовским, Бруком и другими выдающимися театральными деятелями. С ее помощью О. М. Климову удается превратить из ребят «с улицы» и зачастую далеких от театра и искусства в убедительных актеров, будущих студентов и выпускников театральных вузов.

Такой подход к молодежи очень важен и, кроме этического и эстетического воспитания, позволяет создать то, что великий театральный режиссер Питер Брук назвал «живым театром», не терпящим фальши с обеих сторон сцены.

Благодаря особой атмосфере доверия, дружбы и привязанности, которая возможна лишь в любительском молодежном коллективе, удается сохранять добрые связи не только внутри нашего коллектива, но и с его бывшими участниками. Между прочим в разное время в «Проекте» начинали многие живописцы, музыканты, фотохудожники, люди других творческих профессий. Для многих из них наш молодежный театр стал большой и дружной семьей, где всегда встретят, поймут и поддержат.

Сегодня «Проект» Олега Климова — это команда единомышленников, которая посредством каждого спектакля доказывает: искусство — общий язык для всех людей, а также то, что можно не снижая держать высокую творческую планку почти тридцать лет и, самое главное, даже в провинциальном городе молодые люди всегда смогут найти близких по духу товарищей и друзей.

В ТЕМУ:

В четверг, 19 марта, в переполненном зале драмтеатра «Бенефис» с успехом прошел спектакль, показанный заслуженным коллективом народного творчества Липецкой области молодежным театром «Проект». Постановку по мотивам повести Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» осуществил основатель и руководитель «Проекта» режиссер Олег Климов.

Молодежный театр, несмотря на постоянные перемены в его составе, все равно остается интересным и самобытным коллективом. Его руководитель неизменно получает обратную связь, от своих благодарных учеников и зрителей. Следующий показ «Проекта» пройдет 29 марта.