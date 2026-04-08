Общество

«Живой урок»

Стражи правопорядка и юные инспекторы движения организовали в Ельце необычное занятие в рамках акции «Безопасный транспорт». Вместо школьной доски — пешеходная зона у железнодорожного моста, а вместо теории — наглядная практика.

Сотрудники Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте Дмитрий Симоненко, Алексей Тимошенков и Маргарита Тихонова, инспектор по пропаганде БДД отдела ГАИ ОМВД России по г. Ельцу Кристина Зибирова, а также кадеты СШ № 23 и активисты отряда ЮИД этого образовательного учреждения вышли к Чугунному мосту, расположенному рядом со школой.

Основная цель мероприятия — напомнить юным ельчанам о важности соблюдения правил на объектах железнодорожной инфраструктуры и на дорогах. На наглядных примерах организаторы разобрали с детьми правила перехода через пути, объяснили значение железнодорожных знаков и сигналов светофоров, а также акцентировали внимание на опасности игр вблизи стрелочных переводов.

Особый акцент полицейские сделали на последствиях неосторожного поведения, приведя примеры случаев травматизма. Благодаря тому, что занятие прошло в реальной городской среде, ребята усвоили полученную информацию гораздо эффективнее. В завершение встречи все участники получили тематические памятки.

Елецкий линейный отдел МВД России на транспорте.

Вам также могут понравиться Еще от автора

More Stories

«Белый сокол» — дом, в котором живут люди

В Ельце ведут работу госпаблики

О том какие постановки увидеть в Елецком драматическом…

Стартовал отбор на восьмой поток бесплатной программы…

Упрощение оформления общего имущества садоводческих…

1 из 76
