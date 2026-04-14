Жители Липецкой области теперь могут в любое время и не выходя из дома мгновенно получать ответы на вопросы о трудоустройстве. В рамках цифровой трансформации Министерство социальной политики региона запустило интеллектуального чат-бота для кадрового центра «Работа России».

Новый помощник уже работает в мессенджере MAX. Перейти в него можно по ссылке.

Цифровой консультант умеет решать широкий спектр задач: от сбора документов до психологической поддержки при смене профессии. Бот может: подсказать, какие документы необходимы для трудоустройства, оформления пособий и участия в социальных программах; рассказать, как пройти переобучение, выбрать востребованную профессию и правильно подготовиться к собеседованию; дать советы по поиску работы — от грамотного составления резюме до успешного прохождения интервью с работодателем; ответить на частые вопросы о правах и обязанностях соискателей; поддержать при возврате на рынок труда после длительного перерыва, смене карьеры или даже при открытии собственного дела.

Для получения консультации достаточно написать боту свой вопрос в чате. Система обработает запрос и мгновенно предоставит актуальную информацию. Бот не собирает персональные данные. Ваше общение с ним полностью безопасно и анонимно.

В чат-боте нет базы вакансий. Подбор актуальных предложений о работе по-прежнему доступен на общероссийском портале trudvsem.ru или непосредственно в кадровом центре «Работа России» при личном визите.

Если ваш вопрос требует глубокой проработки или личного участия специалиста, вы всегда можете обратиться по телефону горячей линии: 8 (4742) 37-02-37.

«Цифровизация услуг занятости — важный шаг к тому, чтобы сделать рынок труда региона максимально открытым и удобным для людей. Запуск чат-бота в мессенджере MAX позволит жителям Липецкой области получать квалифицированные консультации по трудоустройству, не выходя из дома и без лишних затрат времени. Мы стремимся к тому, чтобы каждый соискатель чувствовал поддержку государства в любое время суток. Уверен, сервис будет востребован и станет надёжным цифровым помощником для тысяч липчан», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.