Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил пострадавших в результате ночной атаки в больнице №1 имени Семашко. Три из четырёх пациентов, доставленных в медицинское учреждение, уже прошли операцию. Четвёртая пострадавшая, после получения необходимой медицинской помощи, была выписана и продолжит лечение на дому.

Один из пострадавших, получивших наиболее серьезные повреждения, — проникающие раны группой клетки —прооперирован и транспортирован на реанимобиле санавиации в Липецкую областную больницу. Еще двое после оперативных вмешательств продолжают лечение в отделении травматологии елецкой больницы. Медицинская помощь оказывается им в полном объеме.

Игорь Артамонов поблагодарил медиков за своевременно оказанную помощь и отметил, что ситуация с поврежденным имуществом ельчан сейчас на контроле. «Соцслужбы и мэрия работают с людьми. Как только завершится оценка ущерба, начнём восстанавливать дома. В первую очередь — окна. Поручения всем службам даны», — подытожил глава региона.

