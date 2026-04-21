Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поздравил команду Добровского округа с победой в номинации «Развитие территории – благополучие жителей» Всероссийской премии «Служение». Награду глава муниципалитета Анатолий Попов получил сегодня на форуме «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ».

«Эта победа стала стала закономерным итогом большой системной работы – с бизнесом, с федеральным центром, с чётким пониманием, что нужно людям. Результат – десятки объектов, которые изменили качество жизни», – отметил губернатор.

Добровский округ демонстрирует высокие результаты в привлечении средств по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В течение последних трёх лет в инфраструктуру муниципалитета было вложено 7,5 миллиарда рублей. Эти средства использовались для строительства социальных объектов, дорог, жилых домов и инженерных сетей.

Построены школа в Большом Хомутце, детский сад «Знайка», ледовая арена и медицинский корпус в Добром. Открыты фельдшерско-акушерские пункты и офисы врачей общей практики в четырёх сёлах. Приведено в порядок больше 40 километров дорог, модернизировано уличное освещение. В настоящее время ведётся строительство начальной школы и мультиформатного общественного центра, благоустраивается парк «Молодёжный». Запланирован капитальный ремонт двух образовательных организаций.

Особое внимание уделяется жилищным вопросам. В округе построено и передано людям больше 100 домов. Благодаря этому в Добровском округе закрепились свыше 170 специалистов – врачи, учителя, аграрии, работники культуры.

«Люди приезжают, получают жильё, работают 5-10 лет – и становятся его собственниками. Остаются. Создают семьи. Растят детей. Добровский округ доказал: в селе можно жить достойно. Такая работа – пример для всей страны​​​​​​​​​​​​​​​», – подытожил Игорь Артамонов.