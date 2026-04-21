Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поздравил команду Добровского округа с победой в номинации «Развитие территории – благополучие жителей» Всероссийской премии «Служение». Награду глава муниципалитета Анатолий Попов получил сегодня на форуме «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ».

Губернатор подчеркнул, что успех является результатом длительной и последовательной деятельности, направленной на взаимодействие с предпринимательским сообществом, федеральными структурами и глубокое понимание потребностей населения. В результате были реализованы десятки проектов, которые значительно улучшили качество жизни людей.

Добровский округ – один из лидеров по привлечению средств в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». За последние три года инвестиции в инфраструктуру муниципалитета составили 7,5 млрд рублей. Средства направлены на строительство социальных объектов, дорог, жилья и инженерных сетей.

Построены школа в Большом Хомутце, детский сад «Знайка», ледовая арена и медицинский корпус в Добром. Открыты фельдшерско-акушерские пункты и офисы врачей общей практики в четырёх сёлах. Приведено в порядок больше 40 километров дорог, модернизировано уличное освещение. В настоящее время ведётся строительство начальной школы и мультиформатного общественного центра, благоустраивается парк «Молодёжный». Запланирован капитальный ремонт двух образовательных организаций.

Особое внимание уделяется жилищным вопросам. В округе построено и передано людям больше 100 домов. Благодаря этому в Добровском округе закрепились свыше 170 специалистов – врачи, учителя, аграрии, работники культуры.

«Люди приезжают, получают жильё, работают 5-10 лет – и становятся его собственниками. Остаются. Создают семьи. Растят детей. Добровский округ доказал: в селе можно жить достойно. Такая работа – пример для всей страны​​​​​​​​​​​​​​​», – подытожил Игорь Артамонов.