Приближается пора отпусков и управление ФСБ России по Липецкой области напоминает жителям региона, планирующим выехать для отдыха в Республику Калмыкию, или Астраханскую область об ограничениях существующих в этих субъектах РФ, связанных с Российским Законом «О Государственной границе Российской Федерации».

Кроме того ограничения регулируются приказами ФСБ России «О пределах пограничной зоны на территории Республики Калмыкия» и «О пределах пограничной зоны на территории Астраханской области», а также «Об утверждении Правил пограничного режима».

Согласно документам на территориях Республики Калмыкия и Астраханской области установлены места въезда (прохода) в пограничную зону, пятикилометровую полосу местности вдоль государственной границы и морского побережья РФ, российских берегов пограничных рек, а также мест выхода маломерных судов (средств) в акваторию внутренних морских вод РФ, где установлен пограничный режим.

Прежде чем отправляться в приграничье, лучше внимательно ознакомиться с документами размещенными в свободном доступе в сети Интернет: на официальном сайте Правительства Республики Калмыкия: kalmregion.ru/novosti, на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области: http://pravo-astrobl.ru/announcements/announcements-20250321003/).

Управление ФСБ России по Липецкой области напоминает, что за совершение административных правонарушений связанных с приграничной зоной и государственной границей страны установлена административная ответственность, как в виде предупреждения, так и наложения административного штрафа в размере от 500 до 12 000 рублей с конфискацией орудий совершения или предмета административного правонарушения (например маломерного судна), или без таковой.