Расчистили Лучок

На минувшей неделе в Ельце прошел субботник на берегах ручья Лучок.

Русло речушки, давшей городу первый в Орловской губернии водопровод, предварительно расчистили техникой. А туда, где машины оказались бессильны, пришли неравнодушные ельчане всех возрастов. Своими руками они убирали как природный мусор, мешающий воде течь (бревна и ветки деревьев, кустарников, растущих по берегам русла), так и «следы цивилизации».

Кстати сказать, отношение ельчан к окружающей среде порой удивляет. Так, «Краснознаменка» в одной из публикаций писала: «В Лучок валят даже такой крупногабарит, как унитазы, матрацы и… холодильники с диванами».

Соб. инф.

Уборка мусора в русле реки



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Первый водопровод в Орловской губернии брал воду именно из Лучка. В те годы, это был крупный и довольно полноводный приток Сосны. В самом начале улицы Советской (тогда она называлась Успенская) соорудили насосную станцию. Там был один крупнейших родников речки. Позже на ее месте построили водозабор, а через некоторое время его законсервировали — по одной из версий, из-за засорения вод выбросами от городских предприятий.

Фото со страницы В. П. Жабина в соцсети «ВКонтакте».