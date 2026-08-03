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Официальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации от 31.07.2026 № 1786 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 14.12.2021 №1896 «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета городского округа город Елец» (с изменениями от 28.01.2022 №102, от 09.03.2022 №387, от 01.04.2022 №593, от 16.05.2022 №927, от 08.06.2022 №1133, от 29.11.2022 №1580, от 26.12.2022 №1613, от 10.02.2023 №36, от 13.03.2023 №62, от 17.11.2023 №519, от 21.12.2023 №841, от 08.02.2024 №149, от 11.03.2024 №357, от 03.07.2024 № 1089, от 19.02.2025 № 394, от 25.06.2025 № 1266, от 04.08.2025 № 1626, от 23.12.2025 № 2842, от 23.03.2026 № 566, от 20.05.2026 № 1133)»

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