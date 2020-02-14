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Бессмертный полк

Гинзберг Михаил Хананович

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Михаил Хананович был зав. отделом культуры «Красного знамени», когда его в 1941 году призвали на срочную службу. Стал военным корреспондентом, организовывал доставку газеты в блиндажи и окопы на передовой. В 1944 году был ранен, лечился в госпитале.
Разным поколениям журналистов он рассказывал историю о своем чудесном исцелении. После контузии Михаил Хананович не мог разговаривать. Однажды в госпиталь прибыл профессор. Зная о недуге Гинзберга, он подошел к нему, резко сдернул одеяло и громко крикнул: «Встать!». Тот вскочил и сказал в сердцах: «Ты хам!». Это были первые его слова после контузии.
После госпиталя М. Х. Гинзберг вернулся в Елец, работал на городском радиовещании, затем зав. отделом промышленности в «Красном знамени», создавал многотиражку «Электрон» на «Эльте» и долгое время был ее бессменным редактором.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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