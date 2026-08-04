Масштабное обновление дорожной сети в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается в Липецкой области. На сегодняшний день ремонтные работы охватывают 233 километра региональных трасс и 24 километра улично-дорожной сети в границах Липецкой городской агломерации.

По данным регионального Минтранса, по итогам первого полугодия 2026 года техническая готовность объектов на региональной сети составляет 45%. Асфальтобетонные работы уже полностью или частично выполнены на 22 объектах из 26 запланированных.

Особое внимание в текущем сезоне уделяется участкам опорной дорожной сети. В перечне приоритетных направлений — трассы «Липецк – Данков», «Тербуны – Васильевка – Малые Борки», «Волово – Вышнее Большое – граница Курской области», а также «Елец – Долгоруково – Тербуны». Общая протяженность самых важных участков превышает 60 км.

Помимо укладки нового двухслойного асфальтобетонного покрытия, подрядчики приводят в нормативное состояние водопропускные трубы, укрепляют обочины, ремонтируют и обустраивают автобусные остановки, а также заменяют дорожные знаки и барьерные ограждения. В городах Липецкой агломерации ремонт уличной сети также идет с опережением графика. Из 26 запланированных объектов работы полностью завершены на 18. В Грязях ремонт завершен в полном объеме на всех шести улицах. В Ельце подрядчики привели в порядок два объекта, еще на одной улице работы временно приостановлены в связи с деятельностью коммунальных служб. В Липецке полностью готовы 10 объектов. Активные работы продолжаются на семи участках, включая улицы Агрономическую, 40 лет Октября, Кувшинова, Карла Маркса, Грязинское и Елецкое шоссе, а также Поперечный проезд.

В регионе параллельно с ремонтными работами ужесточают меры безопасности на дорогах. В рамках национального проекта закупили пять новых современных комплексов для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Один из таких комплексов уже начал работу в Ельце на улице Коммунаров. Остальные четыре комплекса скоро появятся на оживленных перекрестках Липецка: на площадях Заводской и Франценюка, а также на пересечениях улиц Водопьянова и Меркулова, а также Неделина и Фрунзе.

«Всего в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» мы приведём в порядок 230 километров трасс региона, сделав поездки по области комфортными и безопасными для автомобилистов и транспорта», ― отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.