Масштабное обновление дорожной сети в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается в Липецкой области. На сегодняшний день ремонтные работы охватывают 233 километра региональных трасс и 24 километра улично-дорожной сети в границах Липецкой городской агломерации.

По данным регионального Минтранса, по итогам первого полугодия 2026 года техническая готовность объектов на региональной сети составляет 45%. Асфальтобетонные работы уже полностью или частично выполнены на 22 объектах из 26 запланированных.

Особое внимание в текущем сезоне уделяется участкам опорной дорожной сети. В перечне приоритетных направлений — трассы «Липецк – Данков», «Тербуны – Васильевка – Малые Борки», «Волово – Вышнее Большое – граница Курской области», а также «Елец – Долгоруково – Тербуны». Общая протяженность самых важных участков превышает 60 км.

Помимо укладки нового двухслойного асфальтобетонного покрытия, подрядчики приводят в нормативное состояние водопропускные трубы, укрепляют обочины, ремонтируют и обустраивают автобусные остановки, а также заменяют дорожные знаки и барьерные ограждения. В городах Липецкой агломерации ремонт уличной сети также идет с опережением графика. Из 26 запланированных объектов работы полностью завершены на 18. В Грязях ремонт завершен в полном объеме на всех шести улицах. В Ельце подрядчики привели в порядок два объекта, еще на одной улице работы временно приостановлены в связи с деятельностью коммунальных служб. В Липецке полностью готовы 10 объектов. Активные работы продолжаются на семи участках, включая улицы Агрономическую, 40 лет Октября, Кувшинова, Карла Маркса, Грязинское и Елецкое шоссе, а также Поперечный проезд.

Параллельно с ремонтными работами в регионе усиливают меры безопасности дорожного движения. В рамках нацпроекта приобретено пять новых современных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Один из рубежей уже запущен в Ельце на улице Коммунаров. Остальные 4 комплекса в ближайшее время появятся на оживленных перекрестках областного центра: на площадях Заводской и Франценюка, а также на пересечении улиц Водопьянова – Меркулова и Неделина – Фрунзе.

В текущем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать 230 километров дорог в нашем регионе. Это улучшит условия для передвижения по области, сделав поездки более комфортными и безопасными как для автомобилистов, так и для других видов транспорта, — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.