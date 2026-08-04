В Ельце на фасадах многоэтажных домов появятся 13 гигантских граффити, посвящённых культуре, истории и выдающимся личностям города. Работы выполнят российские и зарубежные художники, которые превратят городские стены в масштабные полотна.

Мастера приступят к созданию картин в августе. Уже в сентябре жители и гости Ельца смогут увидеть необычные изображения – настоящие произведения искусства величиной с дом.

Проект реализуется некоммерческой организацией «Горизонты будущего» в рамках Международного арт-фестиваля «Елец – город первых» при поддержке Фонда президентских грантов, правительства Липецкой области и администрации Ельца.

Проект не только преображает городской ландшафт, но и вовлекает горожан в сохранение культурного наследия. Помимо нанесения муралов, в программе предусмотрены образовательные мероприятия, мастер-классы, экскурсии, встречи с творческими деятелями и открытые дискуссии с жителями. Особое внимание уделяется молодёжи, которая сможет внести свой вклад в создание новых культурных символов Ельца.

После завершения работ в городе появится арт-маршрут, объединяющий исторический центр с объектами современного уличного искусства.

«Это важный проект для Ельца, который не только преобразит облик города, но и откроет новые возможности для развития культурного туризма. Уличное искусство, рождающееся на фасадах жилых домов, доступно каждому и формирует новую среду. Поддержка таких инициатив – часть нашей системной работы по созданию комфортных и современных пространств в муниципалитетах», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.