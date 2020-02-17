График приема граждан руководящим составом ОМВД России по г. Ельцу на февраль 2020 года



Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время Примечание

Начальник ОМВД России по г. Ельцу Григоров Григорий Григорьевич 4, вторник 8, суббота 15:00-18:00 9:00-12:00

Заместитель начальника отдела-начальник полиции ОМВД России по г. Ельцу Костин Сергей Владимирович 11,18, вторник 15:00-18:00

Заместитель начальника ОМВД России по г. Ельцу Беляков Игорь Васильевич 3, понедельник 25, вторник 9:00-12:00 15:00-18:00

Начальник следственного отдела ОМВД России по г. Ельцу Антипов Павел Юрьевич 10,17, понедельник 15:00-18:00

Заместитель начальника по оперативной работе ОМВД России по г. Ельцу Мирзоходжаев Тимур Иброгимович 24, понедельник 16:00-19:00

Заместитель начальника полиции ПО ООП Хрипунов Станислав Иванович 5,12, среда 16:00-19:00

Врио начальника уголовного розыска ОМВД России по г. Ельцу Трубицын Алексей Александрович 6,13, четверг 15:00-18:00

Начальник отдела ГИБДД ОМВД России по г. Ельцу Остряков Максим Сергеевич 27, четверг 17:00-20:00 г. Елец, пер. Мельничный д. 9 «б» Т. 2-20-21

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Ельцу Керимов Руслан Ширин оглы 20, четверг 15:00-18:00

Начальник отдела дознания ОМВД России по г. Ельцу Сыромятова Ирина Валентиновна 19,26 среда 15:00-18:00

Начальник ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Ельцу Окунева Ольга Николаевна 7, пятница 15:00-18:00

Врио помощника начальника отдела-начальник ОРЛС ОМВД России по г. Ельцу Проценко Светлана Викторовна 14, пятница 14:00-17:00

Заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Ельцу Климанов Денис Игоревич 21, пятница 16:00-19:00

Начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по г. Ельцу Панков Евгений Викторович 28, пятница 16:00-19:00 2-27-86

Прием граждан начальником ОМВД России по г. Ельцу и его заместителями осуществляется по адресу: г. Елец, ул. Московское шоссе, д. 18-е. На период отсутствия руководящего состава в дни приема прием ведут их заместители. Получить справки и записаться на прием вы можете с 3 февраля 2020 г. в будние дни с 9.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по телефону:8-47467-2-00-09, 2-20-23.

Группа делопроизводства и режима ОМВД России по г. Ельцу.