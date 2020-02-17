Отметит юбилей на сцене!

Маруся БЫКОВА

23 февраля заслуженному артисту России, актеру и режиссеру-постановщику драматического театра «Бенефис» Владимиру Степановичу Громовикову исполнится 70 лет. Он один из основателей елецкого театра, обладатель многочисленных профессиональных наград. Я встретилась с ним, чтобы узнать о театре, увлечениях, жизни и хобби актера.

— Владимир Степанович, почему вы выбрали эту профессию?

— Все началось с детства благодаря моему старшему брату. Приходя из школы, он говорил мне буквы, слова, поэтому читать я научился в 4 года. Стал декламировать отрывки из книг и газет перед родными, которые меня внимательно слушали. В школе поначалу учиться было скучно, потому что все эти палочки и крючочки уже знал от брата. Радовало то, что меня там часто просили почитать рассказы Чехова в других классах, уж больно им нравилось, как я это делаю. Чуть позже родители записали меня в 10 развивающих кружков, чтобы по улицам не слонялся, но вот театрального среди них не было. Как-то раз играл в шахматы в зале, где ребята репетировали пьесу. Я смотрел на все это действо, морщился. Режиссер спросил меня: «Что ты так кривишься». Я отвечаю: «Да ужас какой-то». Он: «А ты что лучше, что ль?». Отвечаю: «Конечно!». Дали мне текст, в то время я запоминал их моментально, память была феноменальная. Ну и сыграл, он посмотрел и попросил остаться. Вот так и затянуло аж на 52 года (смеется — прим. авт.). Потом естественно захотелось получить образование. Чтобы поехать поступать, зарабатывал деньги, был киномехаником, впоследствии мне это очень пригодилось. Окончил Иркутское театральное училище. Учился хорошо, брали во многие театры, оперетты. Но, как говорится, где родился, там и пригодился. Я решил отработать у себя в родном Благовещенске, тем более театр был крепкий.

— Помните свою первую роль?

— Конечно! Для меня это было ужасно. Приехал в благовещенский театр уже под конец сезона, спектакли новые не ставятся, репертуар доигрывается. Сижу в общежитии, раздается звонок от заведующего труппой. Быстро прихожу, а мне говорят: «Вот, следите за этим человеком, завтра вводитесь, послезавтра будете вместо него играть». Я в недоумении, как так. Оказалось, тот актер решил уволиться и уехать, поэтому срочный ввод. Мне предстояло играть сынка — самого младшего шофера в пьесе Бориса Васильева «Веселый тракт». В первых двух актах у меня пара реплик, а в третьем — монолог о любви к официантке. На репетициях все идеально, текст выучил, красота. И вот день икс. Спектакль начался, два действия отыграл, а в третьем забываю текст. Меня сковал ужас. Губами выругался и убежал. Кое-как заставили выйти на сцену, чтобы доиграть. Ну и все, думаю, надо собирать манатки и уезжать. На следующий день прихожу в театр и вижу висит приказ: «За срочный ввод в спектакль артисту Громовикову — премия». Режиссер потом сказал: «Вова, ты спас театр! Никто ничего даже и не понял. Все будто так и должно быть!». Прошел боевое крещение, стал ведущим артистом.

— А как пришли к режиссуре?

— На самом деле меня всегда тянуло к созданию чего-то своего. Но раньше это было на уровне самодеятельности. Вел театральные кружки для детей, занятия в институтах для студентов. И вот в «Бенефисе», еще в Алма-Ате, мне Владимир Николаевич Назаров сказал: «Давай, делай». Ну и увлекся. Уже здесь, в Ельце, поставил больше 20 спектаклей.

— Какой из них больше всего запомнился?

— Однозначно постановка по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». Она очень сложная, военная, на трех человек, в трех частях. Надо было сделать так, чтобы люди больше 3 часов смотрели и не потеряли интереса. Ну и, конечно же, гоголевская «Женитьба», для меня это дорогой спектакль. Мы начинали ее делать вместе с В. Н. Назаровым. После его смерти я доделал его историю, а потом создал свою, введя туда новых молодых актеров. А из последних — постановка «Не покидай меня» Алексея Дударева, она посвящена моему учителю В. В. Бортко и моим родителям, которые воевали.

— А как приехали в Елец?

— Благодаря В. Н. Назарову. Мы с ним начинали вместе в Алма-Ате, и в Елец он же меня позвал. Так я и стал трудиться здесь — уже 25 лет. Предвижу ваш вопрос, не пожалел ли о своем решении. Ответ прост: нет! Почему в Ельце не должно быть хороших артистов и замечательного театра? А у нас действительно так. Нас знают во всей России. И тем более быть одним из создателей театра лучше, чем просто работать где-то.

— Что вы подготовили зрителям на ваш юбилей?

— В работу взята пьеса американского драматурга Нила Саймона «Последний пылкий влюбленный». Это легкая романтическая комедия, но там очень глубокий философский смысл. В алма-атинском «Бенефисе» я уже играл в ней главного героя, но тогда был молод для этого. Считаю, что не сделал того, что надо. Поэтому сейчас, прожив жизнь, имея за плечами определенный багаж, отыграю все иначе. В спектакле задействованы еще три актрисы, разные и по возрасту, и по сценическому амплуа, декорации сочиняет мой сын Сева Громовиков. Надеюсь, зрители останутся довольны!

— Владимир Степанович, мы все о театре, а какое у вас хобби?

— Их два! Это рыбалка и хоккей. Я родился на двух великих реках — Амуре и Зее, в детстве постоянно ходил туда с удочками. Здесь реки, конечно, по сравнению с большими сибирскими, малышки, но в них тоже, оказывается, есть что ловить. На рыбалке у меня отдыхают мозги, душа и тело! В голове только поплавок, удочка и рыба. А на коньки я встал еще раньше, чем начал читать. Любовь к хоккею мне привил мой папа, он у меня хоккеист, да и вообще великий человек, я ему всем обязан. Коньков моего размера не было, он вставлял в свои мои валенки, и я так катался, красота! Золотое было время!

— Какого девиза придерживаетесь по жизни?

— Жить, любить, творить!

Я решила провести небольшой блиц-опрос заслуженному артисту.