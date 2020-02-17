Не гонитесь за журавлями

В последнее время увеличилось число заявлений в Управление ПФР в г. Ельце от горожан с требованиями назначить им выплаты или пересчитать пенсию.

При этом нельзя не заметить, что все они написаны как под копирку. Не составляет труда выяснить, что составлены эти обращения частными организациями, предлагающими в Интернете юридические услуги, причем за внушительные суммы. Да и требуемые выплаты чаще всего в нашем законодательстве не существуют, как нет и оснований для увеличения пенсий.

Известен механизм завлечения граждан в подобные аферы. Источники получения так называемой бесплатной юридической помощи разбросаны на просторах Интернета. Чаще всего подобные услуги предлагаются на сайтах-подделках, имитирующих официальный сайт ПФР, которые имеют с ним максимальное сходство: похожее оформление, адреса и даже логотип ПФР. Доверчивые граждане, видя все это, начинают искать броско и ярко анонсированную информацию о как бы положенных доплатах, и в конечном итоге попадают на то, ради чего и созданы эти сайты: на предложение платной юридической помощи.

Дальше, как говорится, дело техники: с обратившимися гражданами заключается договор об оказании юридических услуг, в котором представители частных организаций, пользуясь доверчивостью и неосведомленностью людей, снимают с себя всякую ответственность за результат рассмотрения заполненного ими заявления. При этом клиента убеждают в том, что оно непременно будет рассмотрено с положительным для него результатом, а деньги за подобные договоры об оказании юридических услуг можно будет взыскать с Пенсионного фонда.

В результате гражданин действительно получает от ПФР ответ, что заявление рассмотрено, проведена проверка. Но в соответствии с действующим законодательством на перерасчет и дополнительные выплаты он не имеет права. Кроме того, ему отказывают и во взыскании сумм, выплаченных юридической фирме за составление заявления.

В итоге нет не только желаемой денежной добавки — напротив, человек теряет свои кровные, причем порой немалые суммы.

В связи с этим УПФР в г. Ельце просит граждан быть внимательнее, прежде чем заключать с сомнительной организацией кабальный договор об оказании юридических услуг. Ведь само по себе обращение в Пенсионный фонд не напрямую, а через частные организации не гарантирует положительного решения вопроса. А главное — все услуги, предоставляемые ПФР, являются бесплатными.

Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют помнить: если вам предлагают услуги, связанные с ПФР, обратитесь сначала в клиентскую службу его Управления в городе Ельце, где квалифицированные специалисты предоставят исчерпывающие разъяснения по всем вопросам или примут письменное обращение.

Кстати, для удобства работает предварительная запись на прием. Выбрать любое удобное время посещения ПФР можно и в «Личном кабинете» на сайте ПФР www.pfrf.ru либо по телефонам, указанным в разделе «Контакты».

Если по каким-либо причинам нет возможности лично посетить УПФР, можно задать интересующий вопрос следующими способами: по телефонам «горячей линии» 6-08-96 (вопросы назначения и выплаты пенсии), 6-08-84 (вопросы инвестирования средств пенсионных накоплений и правопреемства средств пенсионных накоплений), а также направить обращение по почте: г. Елец, ул. Октябрьская, д. 119.

По материалам УПФР в городе Ельце (межрайонное) подготовила Т. ЩЕРБАТЫХ.