Нет у памяти срока давности

Более 50 горожан в торжественной обстановке в ИКЦ «Прожектор» получили юбилейные медали «75 лет Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов».

Это участники боевых действий, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских застенков. В их числе — М. В. Яшина, И. Ф. Сучилин, Г. И. Скроботов, И. Я. Сальков, С. В. Никонов, Е. А. Колчева, И. А. Коватев, М. А. Белоусова, Б. М. Шалыгин, Р. И. Сакулина, Л. Н. Добродеева, О. Н. Демин, Н. А. Жигулина, П. И. Парахина, З. Ф. Кириченко, А. К. Семенова, А. Т. Романенко, К. И. Шишкова, Н. Г. Бирюков, Н. А. Фролова, Ю. М. Колесников и другие.

Юбилейные медали в честь 75-летия Великой Победы вручали глава города Е. В. Боровских, председатель Совета депутатов Ельца В. Н. Никонов, председатель совета ветеранов А. И. Бурцев. По завершении церемонии все присутствующие почтили память, героизм и самоотверженность поколения победителей минутой молчания.