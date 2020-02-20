Ефет и елецкий «Спартак»

Роман ДЕМИН

Сегодня свой 70-й день рождения отмечает ветеран труда и спорта, отличник физкультуры, заслуженный работник физической культуры и спорта России Алексей Семенович Ефет.

Отражение эпохи

Он родился в Ельце 20 февраля 1950 года, аккурат в тот год, когда СССР объявил о наличии у страны атомной бомбы, а в США состоялся первый запуск ракеты (немецкого аналога Фау-2) с мыса Канаверал, кроме того, началась Корейская война, прошел первый чемпионат мира «Формула-1» и был создан Всемирный Совет Мира, а советское спортобщество «Спартак» отметило 15-летие. Наверное, энергетика этих разноплановых эпохальных событий каким-то образом отразились и переплелась с характером нашего героя: талантливого и разностороннего спортсмена, надежного друга, остроумного собеседника, радушного хозяина и компанейского человека, который совершенно органично вливается в любой коллектив, становится его душой и любимцем.

Первая пресса

Детство Алика (так звали его друзья и сверстники) проходило на елецких пустырях, где летом он с пацанами гонял футбольный мяч, сделанный из тряпок, а зимой играл в хоккей, опять же самодельными клюшками. Бывало, вместе хулиганили, за что юный Ефет даже попал на страницы школьной газеты. Однажды он случайно разбил мячом оконное стекло, а местный поэт посвятил ему такие строки:

Алик всюду и везде

меткость развивает

И на дальних расстояньях

стекла выбивает.

Пожалуй, это единственный случай, когда пресса не то что критиковала, а мягко журила А. С. Ефета. Все остальные публикации о нем, в том числе и научные (да-да — ученые спортивного института ЕГУ им. И. А. Бунина пишут о нашем герое монографии!) носили исключительно позитивный характер.

Наследник Полухина

После окончания школы в 1967 году Алексей Ефет попал под опеку к известному елецкому спортивному деятелю, возглавлявшему местное спортобщество «Спартак» Юрию Николаевичу Полухину. Тот разглядел в молодом человеке талант не только спортсмена, выступавшего тогда за сборную Ельца по волейболу, но и будущего организатора и руководителя.

Не случайно, уходя на заслуженный отдых в 1976 году, Ю. Н. Полухин рекомендовал назначить именно А. С. Ефета на свою должность председателя городского совета спортобщества «Спартак». Так неожиданно для себя Алексей Семенович возглавил одно из крупнейших, а впоследствии и самое крупное в Ельце спортивное объединение. Это было непросто, ведь непререкаемый авторитет и опыт предшественника, безусловно, давили на молодого последователя мэтра.



Успехи и трудности

Конец 70-х и 80-е годы прошлого века были для елецкого спорта успешными, в том числе и благодаря способностям нового руководителя «Спартака». В 1977 году А. С. Ефета избрали в президиум всероссийского совета этого общества, где ельчанин заседал с такими известными людьми, как олимпийские чемпионы Петр Болотников (бег), Борис Лагутин (бокс), Тамара Пресс (толкание ядра), Игорь Нетто (футбол), шахматистами Тиграном Петросяном и Михаилом Талем.

Вместе они разрабатывали новый комплекс ГТО и стратегию страны в области оздоровления нации. Однако последующая перестройка нарушила планы. Многие спорторганизации и объединения попросту перестали существовать. Но даже в этой тяжелой ситуации А. С. Ефет сумел спасти елецкий «Спартак». А ведь бывали времена, когда здесь не хватало денег на зарплату тренерам. Впрочем, личные связи, авторитет и умение выстраивать отношения с людьми помогали Алексею Семеновичу в самые трудные годы. Руководители елецких предприятий нередко поддерживали спартаковцев материально, доверяя именно их руководителю.

Тридцать лет

у руля «Спартака»

За три десятка лет руководства местным спортобществом и школой «Спартак» с участием А. С. Ефета подготовлены: заслуженный мастера спорта, 10 (!) борцов международного класса, 80 мастеров спорта, а также сотни кандидатов в мастера и спортсменов-разрядников… Но самое главное — тут воспитаны тысячи неравнодушных к здоровому образу жизни и своему городу людей.

Благодаря Алексею Семеновичу у Ельца есть спартаковсий дух, нам хорошо знакомы имена и фамилии тренеров и спортсменов этой школы: Николай Бутов, Игорь Шкарин, Дмитрий Савчишкин, Валерий Меренков, Игорь Новиков, Андрей Кравцов, Виктор Дякин, Виталий Миленин, Юрий Разнов, Евгений Авдеев, Николай Рощупкин, Игорь Писаренко, Артем Биндарев, Михаил Пашинин, Алексей Чумичев, Павел Тошин, Роман Полосин и еще многие и многие другие…

Поздравляем!

Сегодня Алексея Семеновича наверняка поздравят многие ученики, коллеги, друзья. А еще его супруга — Елена Васильевна, с которой в этом году они отметят 35-летие совместной жизни, сын Герман (врач-анестезиолог из Санкт-Петербурга), внуки Кирилл и Марк.

Один из друзей Алексея Семеновича просил передать ему вот это стихотворение:

В Ельце появился на свет

Наш друг и коллега Ефет.

И хоть мы немного моложе,

Его поздравляем тоже.

Он крепко держал, как флаг,

Спортобщество —

местный «Спартак».

И как функционер и спец

Прославил родной Елец.

Так здравствуй на много лет,

Наш друг

Алексей Ефет!