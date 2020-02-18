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Бессмертный полк

Голосной Максим Лукьянович

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Второй мой дедушка, командир минометного взвода 1269-го стрелкового полка 382-й стрелковой Новгородской дивизии лейтенант Максим Лукьянович Голосной, тоже был призван на фронт в 1941 году.
Попал на Ленинградский фронт. Участвовал в наступательных боях в марте 1944 года за город Нарва. В июне — сентябре 1945 года сражался на Карельском перешейке. В мае 1945 года освобождал от фашистов Курляндский полуостров.
Командуя взводом минометчиков, М. Л. Голосной в бою за Нарву, отбив крупную контратаку немцев, уничтожил до роты солдат и офицеров противника. В бою на Карельском перешейке в июне 1944 года с риском для жизни лично корректировал огонь минометов. А 8 мая 1945 года на Курляндском полуострове при преследовании противника отсек минометным огнем отступление обоза, который был захвачен стрелковым подразделением в плен.
Максим Лукьянович награжден орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда».
Т. КЛИМОВА,
внучка.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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