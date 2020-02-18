Голышкин Тимофей Тимофеевич

Тимофей Тимофеевич Голышкин

Это мой папа. У Тимофея Голышкина 22 июня 1941 года был выпускной бал. Отец рассказывал: «Мы радовались, делились планами на новую взрослую жизнь». И вдруг война! Папа вместе с ровесниками (ему тогда не исполнилось и 17 лет) пошел в горком комсомола, там формировались отряды добровольцев для рытья окопов под Смоленском. Выехали туда почти всем классом.

Вернувшись, отец пошел в военкомат и попросился на фронт. И уже через месяц Тимофей Голышкин в запасном полку получил специальность пулеметчика. В начале декабря 1941 года участвовал в освобождении родного города, а через неделю в составе 148-й стрелковой дивизии оказался на Орловско-Курской дуге. В боях за Ливны получил первую медаль «За отвагу».

В юности папа мечтал стать военным летчиком, как его старший брат Константин, но война перечеркнула планы — слишком много ран получил в сражениях Тимофей Голышкин. После войны он до 1955 года служил в армии, в отставку ушел в звании подполковника. У папы 13 наград, в том числе и орден Великой Отечественной войны I степени. А вторую медаль «За отвагу» отец получил в военкомате спустя 50 лет.

Долгое время папа работал в городском совете ветеранов войны и труда, организовал, а впоследствии и возглавил городское общество инвалидов, был активным внештатным корреспондентом газеты «Красное знамя».

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#