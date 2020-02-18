новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Бессмертный полк

Голышкин Тимофей Тимофеевич

0 0

Тимофей Тимофеевич Голышкин
Это мой папа. У Тимофея Голышкина 22 июня 1941 года был выпускной бал. Отец рассказывал: «Мы радовались, делились планами на новую взрослую жизнь». И вдруг война! Папа вместе с ровесниками (ему тогда не исполнилось и 17 лет) пошел в горком комсомола, там формировались отряды добровольцев для рытья окопов под Смоленском. Выехали туда почти всем классом.
Вернувшись, отец пошел в военкомат и попросился на фронт. И уже через месяц Тимофей Голышкин в запасном полку получил специальность пулеметчика. В начале декабря 1941 года участвовал в освобождении родного города, а через неделю в составе 148-й стрелковой дивизии оказался на Орловско-Курской дуге. В боях за Ливны получил первую медаль «За отвагу».
В юности папа мечтал стать военным летчиком, как его старший брат Константин, но война перечеркнула планы — слишком много ран получил в сражениях Тимофей Голышкин. После войны он до 1955 года служил в армии, в отставку ушел в звании подполковника. У папы 13 наград, в том числе и орден Великой Отечественной войны I степени. А вторую медаль «За отвагу» отец получил в военкомате спустя 50 лет.
Долгое время папа работал в городском совете ветеранов войны и труда, организовал, а впоследствии и возглавил городское общество инвалидов, был активным внештатным корреспондентом газеты «Красное знамя».

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Готовкин Павел Иванович

Гончаренко Сергей Дмитриевич

Голосной Максим Лукьянович

Глазков Иван Павлович

Гинзберг Михаил Хананович

1 из 14

Подписывайтесь на нас @kznam_ru