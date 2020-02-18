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Бессмертный полк

Гончаренко Сергей Дмитриевич

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Сергей Дмитриевич Гончаренко
Это мой дедушка. В 1943 году он был призван в армию и направлен на фронт. Минометчик С. Д. Гончаренко воевал в 1267-м стрелковом полку, участвовал в освобождении Прибалтики. После войны продолжил службу в Советской Армии.
В марте 1948 года в Воронеже С. Д. Гончаренко познакомился со студенткой Лидией Казанской. С тех пор они не расставались, прожив вместе 61 год. В браке у них родились трое детей — сын и дочери.
Армия стала для деда делом всей жизни. Прапорщик Гончаренко уволился в запас в 1976 году, потом работал начальником пожнадзора в елецкой в/ч 03870. У деда было много наград, но китель с ними он надевал только по большим праздникам. Сергей Дмитриевич вел активную общественную работу, собирал книги о войне. Родственники помнят его как доброго и в то же время очень дисциплинированного человека, всегда готового прийти на помощь другим.
В последние годы жизни Сергей Дмитриевич болел, но стойко переносил недуг, никогда не жаловался. В военном билете у дедушки было записано: «Имеет право на ношение парадной формы». В ней его и похоронили в сентябре 2009 года.
С. СКВОРЦОВ,
внук.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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