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Бессмертный полк

Готовкин Павел Иванович

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Мой отец Павел Иванович Готовкин родился 2 июня 1924 года, умер в 1982 году. На фронт он был призван Елецким ОРВК 10 сентября 1942 года. До февраля 1943-го сражался на Западном фронте, затем был минером 7-й отдельной минерной инженерной бригады 1-го Украинского фронта. В боях за г. Коростень Житомирской области 4 января 1944 года его тяжело ранило. Папа потерял правый глаз. После лечения был признан негодным к военной службе. За мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды.
А. АБРЕИМОВА,
дочь.

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