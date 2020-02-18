Игорь Артамонов отказал перевозчикам в повышении тарифов

Глава региона Игорь Артамонов принял решение отказать перевозчикам в увеличении тарифа на проезд в общественном транспорте. Это касается как городских, так и межмуниципальных перевозок.



В конце 2019 года восемь перевозчиков по муниципальным маршрутам и 16 перевозчиков по межмуниципальным маршрутам в пригородном и междугородном сообщениях обратились в управление транспорта с заявлением об увеличении тарифов. По их мнению, действующие тарифы не обеспечивают возмещения затрат. Необходимость увеличения тарифов они обосновывали ростом цен на коммунальные услуги, топливо, смазочные материалы, запасные части, увеличением НДС до 20%, дополнительными расходами на выполнение требований законодательства для обеспечения транспортной безопасности, а также необходимостью обновления подвижного состава и возникновения лизинговых платежей.



Перевозчики Липецка, Грязей, Ельца, Данкова, Лебедяни, Усмани, Чаплыгина предложили увеличить тарифы по муниципальным маршрутам на 20% — 30% или на пять рублей в среднем. По межмуниципальным маршрутам в пригородном и междугородном сообщениях было предложено повысить тарифы в среднем на 30 % за наличный расчет и при оплате по транспортной карте.



Предложения были рассмотрены на совещании у Игоря Артамонова. По его итогам глава региона принял решение сохранить действующие тарифы. «Считаю, что к вопросу обоснования стоимости надо подходить комплексно. ГСМ и запчасти действительно дорожают. Но и качество оказываемых услуг должно повышаться. А с этим у нас проблемы. Жалоб приходит много. Особенно на коммерческих перевозчиков в Липецке. В этих условиях предложение поднять тариф даже на два рубля рассматривать не вижу смысла. Не говоря уже об изначальных пяти рублях», — отметил глава региона. ⠀



К этой теме можно вернуться после того, как произойдет перераспределение маршрутов между частниками и муниципальными компаниями. Самые загруженные направления должны обслуживать проверенные перевозчики. Также необходимо повысить уровень оказания услуг. Грязные автобусы, гонки на дорогах, неработающие терминалы должны исчезнуть, подчеркнул Игорь Артамонов.



У многих перевозчиков, обратившихся с заявлением о повышении тарифов, истекают сроки договоров на оказание перевозок. В ближайшее время возможно перераспределение маршрутной сети. С июля 2020 года перевозки будут осуществляться на основе муниципальных или государственных контрактов, заключенных в порядке, установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. Выбор перевозчиков на все регулярные маршруты, перевозки по которым осуществляются по регулируемым тарифам, также будет проводиться по нормам законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг.